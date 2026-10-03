Сборная Казахстана по дзюдо завоевала «серебро» Азиатских игр

Спорт

В финале командного турнира казахстанские дзюдоисты уступили сборной Японии со счетом 0:4

Фото: Дирекция развития спорта МТС

Сборная Казахстана по дзюдо стала серебряным призером XX летних Азиатских игр в соревнованиях среди смешанных команд, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Финал прошел на международной арене «Аичи» в Японии. В решающем противостоянии казахстанская команда встретилась с хозяевами соревнований - сборной Японии. Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу японских дзюдоистов.

«Сегодня казахстанские дзюдоисты в четвертьфинале победили Кыргызстан со счетом 4:2, а в полуфинале одолели Южную Корею — 4:3», — сообщили в Дирекции развития спорта.

В составе сборной Казахстана выступили Гусман Кыргызбаев и Бакытжан Абдурахманов в весовой категории до 73 кг, Меруерт Сарсенова и Дана Абдирова - до 57 кг, Айдар Арапов - до 90 кг, Ажар Асхат - до 70 кг, Марат Байкамуров и Ерасыл Кажыбаев - свыше 90 кг, Екатерина Токарева и Аида Тойшыбекова - свыше 70 кг.

Для сборной Казахстана это уже третье «серебро» командных соревнований по дзюдо на Азиатских играх. Ранее казахстанцы выходили в финал в Джакарте в 2018 году в миксте и в Инчхоне в 2014 году среди мужских команд.

Всего на нынешних Азиатских играх казахстанские дзюдоисты завоевали семь медалей - пять серебряных и две бронзовые. Серебряными призерами стали Елдос Сметов, Абиба Абужакынова, Адилет Алмат, Ажар Асхат и смешанная сборная. Бронзовые награды получили Эсмигуль Куюлова и Екатерина Токарева.

На этом соревнования по дзюдо на Азиатских играх в Аичи-Нагое завершились.

#Спорт #дзюдо #Азиатские игры

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