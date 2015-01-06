Сборная Казахстана по футболу начала подготовку к "Кубку Содружества"

Молодежная сборная Казахстана начала учебно-тренировочный сбор (УТС) в турецкой Анталии, который является подготовкой к международному турниру "Кубок Содружества", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сообщение Федерации футбола Казахстана (ФФК).
"УТС в Турции продлится до 15 января, после чего молодежная сборная отправится на "Кубок Содружества" в Санкт-Петербург. Эти соревнования казахстанская команда начнет с группового этапа. В одну группу с молодежной сборной РК попали сверстники из ЮАР, Литвы и Таджикистана", – говорится в пресс-релизе ФФК.
На УТС команда отправилась в следующем составе: вратари – Станислав Павлов ("Актобе"), Андрей Неупокоев ("Акжайык"), Владимир Грошев ("Кайрат"), защитники – Григорий Сартаков ("Иртыш"), Темирлан Адильханов ("Жетысу"), Рафкат Аслан ("Тобол"), Тимур Рудосельский ("Кайрат"), Берик Шаихов ("Астана"), Дмитрий Рыбалко ("Окжетпес"), Ислам Шадукаев ("Байтерек"), Павел Халезов ("Астана"), полузащитники – Магамед Узденов ("Акжайык"), Еркебулан Тунгышбаев ("Ордабасы"), Рауль Джалилов ("Тобол"), Антон Куксин ("Окжетпес"), Алексей Родионов ("Атырау"), Ринат Хайруллин ("Астана"), Иван Антипов ("Акжайык"), Мирас Тулиев ("Каспий"), нападающие – Абат Аймбетов ("Актобе"), Рауан Сариев ("Ордабасы"), Алишер Сулей ("Иртыш"), Максим Федин ("Байтерек").
Стоит отметить, что в составе казахстанской "молодежки" больше всего представителей уральского "Акжайыка", столичных "Астаны" и "Байтерека" и "Ордабасы" из Шымкента. Из числа приглашенных футболистов выделяются перспективные игроки, такие как форвард Рауан Сариев из "Ордабасы", защитник Григорий Сартаков из павлодарского "Иртыша" и хавбек Магамед Узденов из "Акжайыка".
XXIII международный турнир "Кубок Содружества" пройдет в Санкт-Петербурге (Россия) с 16 по 25 января 2015 года. В соревнованиях примут участие 12 молодежных сборных (игроки не старше 1994 года рождения).