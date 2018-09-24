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Казахстанская сборная по футзалу обыграла Азербайджан в товарищеском матче, сообщает Vesti.kz
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Игра в Баку завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей. У сборной Казахстана на восьмой минуте забил Биржан Оразов, на девятой - Чингиз Есенаманов, а на 30-й - вратарь Игита. У Азербайджана автором единственного гола на 14-й минуте стал Хатаи Багиров.
Прошедший матч стал для сборной Казахстана первым под руководством бразильского тренера Кака, который этой весной был назначен главным тренером "Кайрата". Интересно, что как игрок Кака выступал за Азербайджан.
Азербайджан тренирует экс-тренер сборной Казахстана Жозе Алесио, который в свое время был ассистентом соотечественника в "Кайрате" и в национальной команде.