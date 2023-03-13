Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч основного раунда отборочного турнира на чемпионат мира-2024
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Кошкарбек Тусипов
Действующий чемпион мира – Португалия, а также Казахстан, Армения, Хорватия, Испания, Италия, Румыния, Украина, Франция, Грузия, Словакия и Польша гарантировали себе места в элитном раунде как победители групп, а Азербайджан, Финляндия, Сербия и Словения вышли туда со вторых мест. В целом в элитный раунд напрямую пробились победители 12 групп и 4 лучших обладателя вторых мест.