Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч основного раунда отборочного турнира на чемпионат мира-2024

Спорт
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Кошкарбек Тусипов

Действующий чемпион мира – Португалия, а также Казахстан, Армения, Хорватия, Испания, Италия, Румыния, Украина, Франция, Грузия, Словакия и Польша гарантировали себе места в элитном раунде как победители групп, а Азербайджан, Финляндия, Сербия и Словения вышли туда со вторых мест. В целом в элитный раунд напрямую пробились победители 12 групп и 4 лучших обладателя вторых мест.

Теперь участники сыграют в конце этого года в ­формате группового турнира с матчами дома и на выезде. Оставшиеся восемь обладателей вторых мест – сборные Бельгии, Венгрии, Германии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Чехии и Швеции – примут участие в апрельской жеребьевке стыковых матчей основного раунда. По итогам «стыков» определятся четыре последних участника элитного раунда. В свою очередь после битв в элите определятся окончательные участники чемпионата мира, который пройдет в конце 2024 года.

Несколько слов о том, как сыграла наша сборная. В рамках группы пятого, основного раунда подопечные Пауло Рикардо Кака на выезде встречались с командой Словении. Матч прошел в Мариборе и завершился со счетом 3:3. При этом казахстанцы по ходу матча вели 3:1, но упус­тили победу, позволив сопернику сравнять счет.

На 6-й минуте Альберт Акбаликов вывел нашу команду вперед, но на 9-й минуте хозяева площадки восстановили равновесие после гола Жиги Чеха. Тем не менее до перерыва мы успели забить сопернику еще два гола – на 15-й минуте отличился Дау­рен Турсагулов, а на 20-й – Тайнан.

К сожалению, во втором тайме наши игроки несколько снизили темп, видимо, заранее уверовав в победу. Но это футзал, и здесь события развиваются стремительно. На 24-й минуте у словенцев сократил отставание Игор Осредкар, а на 26-й Тео Турк сравнял счет. Несмотря на ничью, Казахстан все же стал победителем группы, набрав 10 очков в четырех матчах. Ранее наша национальная команда обыграла дома ту же Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 – в гостях, 7:0 – дома).

Кстати, перед самим поединком сборная Казахстана по футзалу узнала свое место в мировом рейтинге. Согласно данным сайта Futsalworldranking.com, по итогам февраля список десяти лучших дружин планеты выглядит следующим образом: на первом месте – сборная Бразилии, на втором – Испания, тройку лидеров замыкает Португалия, а далее идут Россия, Аргентина, Казахстан, Иран, Марокко, Украина и Парагвай.

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