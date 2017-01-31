Сборная Казахстана по хоккею разгромила Швецию на Универсиаде-2017

Мужская сборная Казахстана крупно победила Швецию в матче группового раунда Универсиады-2017 в Алматы, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на vesti.kz
.
Игра группы А проходила 31 января на "Халык Арене" и завершилась со счетом 5:0.
Хозяева вышли вперед уже на третьей минуте, когда отличился нападающий Кирилл Савицкий. Увеличить счет у казахстанцев получилось в концовке периода. На 18-й минуте удачно при розыгрыше большинства сыграл форвард Ярослав Евдокимов.
Второй период получился более упорным, однако вновь хозяева завершили его в свою пользу. На 36-й минуте отличился нападающий Константин Савенков.
Окончательный же счет был установлен в третьем периоде. На 50-й минуте результативный бросок нанес нападающий Антон Сагадеев, а на 57-й последнюю шайбу хозяев забросил Дмитрий Гренц.
Для сборной Казахстана эта победа стала второй на Универсиаде – ранее команда Сергея Старыгина разгромила Китай (22:0), а шведы вслед за Чехией (0:5) проиграли еще и хозяевам.
На данный момент Казахстан с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы А. Далее с тремя баллами идет Чехия, за которую следуют Швеция и Китай, очков не имеющие.
В заключительном туре Казахстан сыграет с Чехией, а Швеция – с Китаем. Матчи пройдут 2 февраля и начнутся в 19.30 по времени Астаны.