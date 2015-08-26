Сборная Казахстана по муай тай выиграла 18 медалей на ЧМ в Таиланде

Сборная Казахстана по муай тай завоевала 18 медалей разного достоинства на проходившем в Таиланде чемпионате мира, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
. Всего казахстанская дружина была представлена 24 атлетами.
Единственную золотую медаль в копилку Казахстана принес 13-летний Максат Дюсенгали, который выступал в весовой категории до 32 килограммов.
Серебряные награды – на счету Абдурасула Мачжона (возраст 12–13 лет, весовая категория – 36 килограммов), Катрин Вечкутиной (16–17 лет, 48 кг), Жанибека Канатбаева (16–17 лет, 63,5 кг), Николая Самсуева (16–17 лет, 67 кг), Вадима Борка (14–15 лет, 42 кг) и Владислава Голошубова (14–15 лет, 51 кг).
А бронзовые медали выиграли Абдыбек Пернехан (16–17 лет, 48 кг), Дмитрий Зуев (16–17 лет, 51 кг), Анатолий Соломкин (16–17 лет, 54 кг).
Помимо юниоров, третьи места в классе "Б" заняли Аблай Куралбаев (48 кг), Раимбек Сембек (63,5 кг), а в классе "А" обладателями "бронзы" стали Рауан Калдыбаев (51 кг), Ильяс Мусин (54 кг), Ишан Галиев (57 кг), Абиль Галиев (60 кг), Жансерик Амиржанов (67 кг), Николай Гусниев (+91 кг).