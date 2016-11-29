Сборная Казахстана по муай-тай завоевала два "золота" на Кубке мира

Сборная Казахстана по муай-тай завоевала две золотые медали на Кубке мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
На прошедших в Казани соревнованиях нашу страну представляли 12 спортсменов. На протяжении четырех дней бойцы бились за медали турнира в двух категориях: среди мужчин и юниоров.
Так, в младшей возрастной категории чемпионами стали Рымбек Сейтбек (до 54 килограммов) и Руслан Заякин (63,5 килограмма). Алексей Магдеев (до 45 килограммов), Бахытжан Арифханов (до 48 килограммов) и Багдат Сагындык (до 81 килограмма) принесли команде серебряные медали. Аян Орынбай (до 60 килограммов) и Вадим Борк (до 54 килограммов) завоевали "бронзу".
У мужчин себя смогли проявить Еламан Саясатов (до 51 килограмма), Ишан Галиев (до 57 килограммов) и Рустем Акжанов (до 71 килограмма), завоевавшие "серебро" Кубка мира.
Добавим, что Кубок мира проходил в Казани с 22 по 26 ноября. В соревнованиях приняли участие свыше 300 лучших боксеров мира.
На прошедших в Казани соревнованиях нашу страну представляли 12 спортсменов. На протяжении четырех дней бойцы бились за медали турнира в двух категориях: среди мужчин и юниоров.
Так, в младшей возрастной категории чемпионами стали Рымбек Сейтбек (до 54 килограммов) и Руслан Заякин (63,5 килограмма). Алексей Магдеев (до 45 килограммов), Бахытжан Арифханов (до 48 килограммов) и Багдат Сагындык (до 81 килограмма) принесли команде серебряные медали. Аян Орынбай (до 60 килограммов) и Вадим Борк (до 54 килограммов) завоевали "бронзу".
У мужчин себя смогли проявить Еламан Саясатов (до 51 килограмма), Ишан Галиев (до 57 килограммов) и Рустем Акжанов (до 71 килограмма), завоевавшие "серебро" Кубка мира.
Добавим, что Кубок мира проходил в Казани с 22 по 26 ноября. В соревнованиях приняли участие свыше 300 лучших боксеров мира.