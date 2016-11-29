Сборная Казахстана по муай-тай завоевала два "золота" на Кубке мира

Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнения в Протокол к Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года