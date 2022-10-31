Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "серебро" этапа Кубка мира

Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряные награды этапа Кубка мира в Монреале, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.

Соперниками казахстанцев в споре за награды были Италия, Канада и Южная Корея.

В финале эстафеты на 5 км Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Нуртилек Кажгали и Денис Никиша уступили только спортсменам из Южной Кореи.

Бронза у Канады.

Ранее мужская команда Казахстана вышла в финал этапа Кубка мира по шорт-треку в Монреале. В первом полуфинале спортсмены показали второй результат. Это позволило им остаться в борьбе за медали, так как в финал проходили первые две сборные из каждого забега 1/2 финала.