Сборная Казахстана уступила Чехии Спорт

Национальная сборная Казахстана по футболу уступила Чехии со счетом 2:4 сообщает корреспондент Kazpravda.kz



В начале первого тайма мячом больше владели футболисты чешской сборной, и это привело к первому голу в ворота хозяев. На 13-й минуте счет открыл Боржек Дочкал 0:1.



Подопечные Юрия Красножана продолжали искать удачи в атаке. Казахстанские футболисты соорудили несколько опасных моментов, но до гола дело не дошло. В одной из ситуаций надежно сыграл "звездный" голкипер гостей Петер Чех, а у наших футболистов зачастую не хватило мастерства,чтобы удачно завершить атаки. К концу первой половины встречи гости удвоили преимущество благодаря усилиям Давида Лафата – 0:2.



После перерыва казахстанские футболисты пытались сократить отставание в счете, но в итоге пропустили в одной из атак чешской сборной – 0:3. Автором гола стал Ладислав Крейчи.



После этого главный тренер сборной Казахстана снял с поля ветерана Андрея Карповича и бросил в бой Улана Конысбаева. Наши футболисты пытались подобрать ключи к воротам Чеха, но в каждой опасной ситуации в штрафной гостей хозяев подводила реализация моментов.



Впрочем настойчивость казахстанских футболистов себя оправдала: гол Петеру Чеху забил полузащитник Юрий Логвиненко. Тем не менее, ведя в счете, чехи не собирались расслабляться – четвертый гол в ворота Андрея Сидельникова записал на свой счет Томаш Нецид, вышедший на замену, 1:4.



В концовке второго тайма часть зрителей посчитала, что матч был закончен и потянулась к выходу, но Юрий Логвиненко вернул внимание болельщиков на поле. Во время розыгрыша стандарта казахстанский защитник еще раз огорчил Петера Чеха и стал автором дубля – 2:4.



Таким образом национальная сборная Казахстана по футболу провела третий матч в рамках квалификации чемпионата Европы-2015. В активе команды – одна ничья с Латвией (1:1) и два поражения от сборных Нидерландов ( 3:1) и Чехии.



Следующий матч отборочного цикла национальная сборная Казахстана проведет на выезде против Турции 11 ноября 2014.



