Сборная Казахстана уступила Чехии

Национальная сборная Казахстана по футболу уступила Чехии со счетом 2:4 сообщает корреспондент Kazpravda.kz
В начале первого тайма
мячом больше владели футболисты чешской сборной, и это привело к первому голу в
ворота хозяев. На 13-й минуте счет открыл Боржек Дочкал 0:1.
Подопечные Юрия Красножана продолжали искать удачи в атаке. Казахстанские футболисты соорудили несколько опасных моментов, но до гола дело
не дошло. В одной из ситуаций надежно сыграл "звездный" голкипер
гостей Петер Чех, а у наших футболистов зачастую не хватило мастерства,чтобы
удачно завершить атаки. К концу первой половины встречи гости удвоили
преимущество благодаря усилиям Давида Лафата – 0:2.
После перерыва
казахстанские футболисты пытались сократить отставание в счете, но в итоге пропустили в
одной из атак чешской сборной – 0:3. Автором гола стал Ладислав Крейчи.
После этого главный
тренер сборной Казахстана снял с поля ветерана Андрея Карповича и бросил в бой
Улана Конысбаева. Наши футболисты пытались подобрать ключи к воротам Чеха, но в
каждой опасной ситуации в штрафной гостей хозяев подводила реализация моментов.
Впрочем
настойчивость казахстанских футболистов себя оправдала: гол Петеру Чеху забил
полузащитник Юрий Логвиненко.
Тем не менее, ведя в счете, чехи не собирались
расслабляться – четвертый гол в ворота Андрея
Сидельникова записал на свой счет Томаш Нецид, вышедший на замену, 1:4.
В концовке второго тайма часть зрителей посчитала, что матч был закончен и потянулась к выходу, но Юрий Логвиненко вернул внимание болельщиков на поле. Во время розыгрыша стандарта казахстанский защитник еще раз огорчил Петера Чеха и стал автором
дубля – 2:4.
Таким образом
национальная сборная Казахстана по футболу провела третий матч в рамках
квалификации чемпионата Европы-2015. В активе команды – одна ничья с Латвией
(1:1) и два поражения от сборных Нидерландов ( 3:1) и Чехии.
Следующий матч
отборочного цикла национальная сборная Казахстана проведет на выезде против
Турции 11 ноября 2014.