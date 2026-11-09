Сборная Казахстана в третий раз подряд выиграла чемпионат Азии по хоккею

Спорт

Мужская сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии, который прошёл с 5 по 8 ноября в городе Чонджу (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуре

Фото: Минтуризма и спорта

В соревнованиях приняли участие национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая.

Сборная Казахстана провела три матча. В стартовой встрече наши хоккеисты обыграли Японию со счётом 3:2, затем одержали уверенную победу над Китаем - 5:0.

В заключительном матче против хозяев турнира - сборной Южной Кореи - основное время завершилось без заброшенных шайб. В серии послематчевых буллитов казахстанская команда оказалась сильнее со счётом 4:3.

Таким образом, сборная Казахстана одержала три победы и завоевала золотые медали турнира.

Отметим, что ранее казахстанские хоккеисты становились чемпионами Азии в 2024 и 2025 годах. Таким образом, национальная команда в третий раз подряд подтвердила статус сильнейшей сборной континента.

Итоговое положение команд: на первом месте Казахстан, на втором Япония, на третьем Южная Корея и на четвертом - Китай.

#Казахстан #чемпионат Азии #хоккей

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