Сборная Казахстана в третий раз подряд выиграла чемпионат Азии по хоккею

Мужская сборная Казахстана по хоккею стала победителем чемпионата Азии, который прошёл с 5 по 8 ноября в городе Чонджу (Южная Корея), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуре
В соревнованиях приняли участие национальные команды Казахстана, Японии, Южной Кореи и Китая.
Сборная Казахстана провела три матча. В стартовой встрече наши хоккеисты обыграли Японию со счётом 3:2, затем одержали уверенную победу над Китаем - 5:0.
В заключительном матче против хозяев турнира - сборной Южной Кореи - основное время завершилось без заброшенных шайб. В серии послематчевых буллитов казахстанская команда оказалась сильнее со счётом 4:3.
Таким образом, сборная Казахстана одержала три победы и завоевала золотые медали турнира.
Отметим, что ранее казахстанские хоккеисты становились чемпионами Азии в 2024 и 2025 годах. Таким образом, национальная команда в третий раз подряд подтвердила статус сильнейшей сборной континента.
Итоговое положение команд: на первом месте Казахстан, на втором Япония, на третьем Южная Корея и на четвертом - Китай.