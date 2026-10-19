Сборная Казахстана завершила ЧМ по борьбе U23 с семью медалями

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

Шугыла Омирбек вошла в число призёров среди женщин.

Фото: НОК

В Лас-Вегасе (США) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 23 лет. Сборная Казахстана завоевала на турнире семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В вольной борьбе Мерей Базарбаев стал чемпионом мира в весовой категории до 57 килограммов.

В греко-римской борьбе золотые медали завоевали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг). 

Темирлан Турдакын (до 87 кг) стал серебряным призёром, а Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) завершили соревнования с бронзовыми наградами.

У женщин Шугыла Омирбек завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов.

#США #ЧМ #борьба #медали #НОК

Популярное

Все
Калькулятор оценки благосостояния стал доступен в eGov Mobile
Конституция – система жизненных ориентиров
Профессиональный праздник спасателей отмечают в Казахстане
Южная Корея переносит госведомства из Сеула
Неделя авиационной безопасности впервые пройдет в Астане
Новые объекты открылись в регионах Казахстана на прошедшей неделе
Казахстанские шпажисты завоевали «золото» этапа Кубка мира в Марокко
ИИ ускорил расчёт объёмов запасов угля с 10 дней до 20 минут
Нацгвардия завершила осенний призыв
Еркин Габбасов завоевал первое «золото» для Казахстана на Азиатских Параиграх
АФМ закрыло незаконную сеть ломбардов «Альби»
Мерей Базарбаев стал победителем молодёжного ЧМ по вольной борьбе
Олжас Бектенов провел заседание Совета по экономической политике
Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником
Страна вступила на путь кардинальной модернизации – Токаев
Президент предложил масштабировать инициативу «Ауыл құтқарушылары» во всех регионах
Ярмарку креативных индустрий Карагандинской области провели в Астане
Давид Дегтярев завоевал «золото» на Азиатских Пара играх-2026
В Минздраве сделали заявление по оспе обезьян
Токаев назвал беспечность и халатность главными препятствиями для развития Казахстана
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Указ Президента Республики Казахстан О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Эксклюзивное интервью: Мирас Тулебаев — о росте внутреннего туризма на 84,4%
Токаев провел консультации с премьер-министром и председателем Курултая
Атаки хуситов на Саудовскую Аравию: МИД Казахстана сделал заявление
Более 4 тыс. км дорог ремонтируют в Казахстане
Международный фестиваль искусств завершился в Астане
Новые дороги и жилье: ряд объектов открыли в регионах Казахстана за неделю
Организатора алматинской ОПГ по производству мефедрона доставили из России
Верховный Суд Казахстана возглавит Совет председателей верховных судов стран-участников СНГ
Токаев назвал Бельгию проверенным временем и надежным партнером Казахстана
Астана на радарах криптоэлиты: столицу сравнили с Дубаем и Сингапуром
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Президент объявил в стране общенациональный траур
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане

Читайте также

Ибрагим Нурмаханулы принёс Казахстану третье «золото» Азиат…
Турсынай Кабыл выиграла «серебро» Азиатских Пара игр в Япон…
Токаев поздравил казахстанских шпажистов с победой на этапе…
Давид Дегтярев завоевал «золото» на Азиатских Пара играх-20…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]