Сборная Казахстана завершила ЧМ по борьбе U23 с семью медалями

Фото: НОК

В Лас-Вегасе (США) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов до 23 лет. Сборная Казахстана завоевала на турнире семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В вольной борьбе Мерей Базарбаев стал чемпионом мира в весовой категории до 57 килограммов.

В греко-римской борьбе золотые медали завоевали Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Юсуф Ашрапов (до 72 кг).

Темирлан Турдакын (до 87 кг) стал серебряным призёром, а Арсен Жума (до 55 кг) и Джохар Узаров (до 130 кг) завершили соревнования с бронзовыми наградами.

У женщин Шугыла Омирбек завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограммов.