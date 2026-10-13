Сборная Казахстана завершила ЧМ по дзюдо с одной медалью

Фото: НОК РК

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Лучший результат в составе сборной Казахстана показал Шерзод Давлатов, став серебряным призёром в весовой категории до 60 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Также Абылайхан Жубаназар боролся за бронзовую медаль в весе до 81 кг. Однако он уступил сопернику и занял пятое место.

В заключительный день состоялись соревнования среди смешанных команд. В первой встрече сборная Казахстана встретилась с Францией. Соперники одержали победу со счётом 4:1.

Таким образом, сборная РК завершила ЧМ с одной медалью.