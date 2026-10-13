Сборная Казахстана завершила ЧМ по дзюдо с одной медалью

Спорт
Дана Аменова
корреспондент

В заключительный день состоялись соревнования среди смешанных команд

Фото: НОК РК

В Баку (Азербайджан) завершился чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Лучший результат в составе сборной Казахстана показал Шерзод Давлатов, став серебряным призёром в весовой категории до 60 кг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Также Абылайхан Жубаназар боролся за бронзовую медаль в весе до 81 кг. Однако он уступил сопернику и занял пятое место.

В заключительный день состоялись соревнования среди смешанных команд. В первой встрече сборная Казахстана встретилась с Францией. Соперники одержали победу со счётом 4:1.

Таким образом, сборная РК завершила ЧМ с одной медалью.

#чемпионат #медаль #дзюдо #сборная

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