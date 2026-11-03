Сборная Казахстана завоевала пять медалей на чемпионате мира по видам борьбы

Спорт

В столичном спортивном комплексе «Барыс Арена» завершился чемпионат мира по видам борьбы среди взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта 

Фото с сайта НОК

Сборная Казахстана завоевала пять медалей: одну серебряную и четыре бронзовые.

Призёрами соревнований стали:

  • Нуркожа Кайпанов (до 74 кг, вольная борьба);
  • Исхар Курбаев (до 55 кг, греко-римская борьба);
  • Айдос Султангали (до 60 кг, греко-римская борьба);
  • Багдат Сабаз (до 67 кг, греко-римская борьба);
  • Зейнеп Баянова (до 50 кг, женская борьба).

По итогам чемпионата Казахстан занял 15-е место в общекомандном зачёте.

Всего в соревнованиях по трём видам борьбы в Астане приняли участие более 900 спортсменов из 135 стран.

Отметим, что столица Казахстана во второй раз принимала чемпионат мира по борьбе. Первый турнир прошёл на коврах «Барыс Арены» в 2019 году.

#Астана #Спорт #ЧМ #борцы

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