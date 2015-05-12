Сборная РК по бразильскому джиу-джитсу второй раз вошла в тройку ЧМ

Сборная РК по бразильскому джиу-джитсу второй год подряд оказывается в первой тройке в мире.
Об этом на брифинге в СЦК заявил вице-президент Казахстанской федерации бразильского джиу-джитсу и грепплинга, главный тренер команды нашей страны Арманжан Рузахунов.
"В апреле сборная в составе 78 человек очень успешно выступила на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ). 9 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей позволили команде Казахстана войти в тройку общего зачета. На ЧМ-2015 количество спортсменов в сравнении с прошлогодним первенством планеты увеличилось почти в пять раз – с 1 000 до 4 860. По итогам обоих турниров казахстанская сборная была среди лидеров общего зачета, что говорит о силе отечественной команды. Причем бразильское джиу-джитсу в стране развивается лишь несколько лет, наша федерация существует всего 2 года", – сказал Арманжан Рузахунов.
Как он отметил, основными конкурентами Казахстана в этом виде спорта являются Бразилия и Россия.
"На прошедшем чемпионате мира сильная команда также была у Колумбии. Отмечу и сборную ОАЭ. В Эмиратах бразильское джиу-джитсу пользуется большой поддержкой и даже входит в школьную программу. Думаю, лет через десять спортсмены из ОАЭ составят серьезную конкуренцию бразильцам", – считает Рузахунов.
Главный тренер выразил надежду, что уже на ближайшей Азиаде (2018 год) бразильское джиу-джитсу войдет в программу Игр.
Делясь ближайшими планами, Арманжан Рузахунов сказал, что в июне в республике состоится этап Гран-при, после которого будет определен состав сборной для участия в престижном турнире в Дубае.