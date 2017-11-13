Сборная РК завоевала 16 медалей на ЧМ по кикбоксингу
Национальная сборная Казахстана по кикбоксингу возвращается с чемпионата мира, проходившего с 3 по 12 ноября в Будапеште (Венгрия), с 16-ю медалями, сообщает sports.kz.
Чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых проходил в разделах К-1, full-contact, low-kick. Состязания собрали спортсменов из 70 стран мира. Национальная сборная Казахстана под руководством главного тренера РК Кайрата Смагулова и старшего тренера Сансызбая Ибраева отправилась в Будапешт в составе 34-х спортсменов, представлявших республику в 3-х разделах.
Призовые места спортсменов сборной Казахстана распределились следующим образом:
1 место – Саят Трусбеков (71 кг, раздел фулл-контакт); 1 место – Жандос Назарбеков (57 кг, раздел К-1); 1 место – Нурсултан Хасанов (67 кг, раздел фулл-контакт); 2 место – Ерлан Шагбан (54 кг, раздел фулл-контакт); 2 место – Абзал Дюсупов (60 кг, раздел фулл-контакт); 2 место – Арнал Канапьянов (57 кг, раздел фулл-контакт); 2 место – Дидар Тулебаев (63,5 кг, раздел фулл-контакт); 2 место – Айдын Абдрахманов (91 кг, раздел фулл-контакт); 3 место – Азамат Досымбай (54 кг, раздел К-1); 3 место – Мади Тохтаров (74 кг, раздел пойнт-файтинг); 3 место – Жанали Салимгерей (51 кг, раздел фулл-контакт); 3 место – Галымжан Канаев (81 кг, раздел фулл-контакт); 3 место – Акерке Наурызбаева (56 кг, раздел фулл-контакт); 3 место – Чингисхан Тлемисов (63,5 кг, раздел К-1); 3 место – Чингис Искаков (86 кг, раздел К-1); 3 место – Избаки Изим (+91 кг, раздел фулл-контакт).
По итогам Национальная сборная завоевала 3 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.