​Сборная ставит антирекорды

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Национальная сборная Казахстана по футболу проиграла Польше (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. Это поражение продлило безвыигрышную серию нашей команды до десяти матчей кряду. Ранее отечественные футболисты в товарищеской игре уступили Кыргызстану (0:2), после этого на протяжении четырех матчей не побеждали в отборе чемпионата мира – Польша (2:2), Черногория (0:5), Румыния (0:0), Дания (1:4). Затем снова проиграли в товарищеской встрече Кипру (1:3), а потом последовали еще три поражения в квалификации на мировое первенство – от Армении (0:2), Дании (1:3) и Черногории (0:3). Таким образом, после восьми матчей в группе «Е» Казахстан с двумя очками продолжает замыкать турнирную таблицу. 

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