Сборная Турции по футболу первой покидает ЕВРО-2020, показав наихудший результат среди участников турнира

Спорт
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Аскар Бейсенбаев
Потомкам янычар (а особенно их ярым болельщикам) можно только посочувствовать – такого провального выступления от них не ожидал никто. Восемь пропущенных мячей и всего лишь одна результативная атака сделали их команду худшей среди всех участников турнира. Ноль очков на турнире имеют еще 2 сборные – Дании и Северной Македонии, но даже у них разница в забитых и пропущенных голах не такая катастрофичная. При этом датчане (в случае победы над Россией) все еще имеют шансы пройти в плей-офф, а северомакедонцы, впервые участвующие в турнире такого уровня, которые, однозначно, после третьего тура тоже покинут чемпионат, вряд ли будут иметь статистику хуже турок.

Турция, уступив в группе «А» сборным Италии (0:3) и Уэльса (0:2), вполне могла выстрелить со Швейцарией, так как подбор игроков у этой команды вполне неплохой. Но, как оказалось, бьют по воротам точнее представители страны лучших в мире хронометров, которые на стадионе «Олимпийский» в столице Азербайджана – Баку устроили разнос команде с Босфора, разгромив их со счетом 3:1.

В целом игра была более или менее равной, но швейцарцы увереннее действовали в атаке, что и принесло им результат. На 6-й минуте у альпийцев отличился Харис Сеферович, а на 26-й минуте преимущество номинальных хозяев удвоил Шердан Шакири. На 62-й минуте Ирфан Кахведжи отыграл один мяч, вселив некоторую надежду в сердца турецких фанатов, но уже на 68-й минуте все тот же Шакири (кстати, родившийся в Косове в семье албанцев) зафиксировал уверенную победу швейцарцев. У этой европейской сборной даже есть шанс пройти дальше, правда, мизерный, если они станут лучшей дружиной среди участников чемпионата, занявших третьи места.

А вот кто удивил, так это валлийцы, не только выжившие в нелегкой борьбе с потомками янычар и бравыми швейцарцами, но и пропустившие всего один мяч от явного фаворита группы, да и в целом турнира – сборной Италии. «Скуадра Адзурра» победила Уэльс благодаря единственному голу на 39-й минуте, который забил Маттео Пессина. При этом с 55-й минуты валлийцы играли в меньшинстве, но итальянцы не стали особо усердствовать, видимо, решив поберечь силы для дальнейших встреч. В итоге апеннинцы выиграли на предварительном этапе все игры и набрали 9 очков, а Уэльс с 4 баллами стал вторым (у швейцарцев тоже 4 очка, но хуже разница в мячах) и также вышел в плей-офф.

За океаном на Кубке Америки, проходящем в Бразилии, произошло несколько интересных событий. И одно из них – не­ожиданный проигрыш сборной Колумбии национальной команде Перу. В Гоянии на стадионе «Олимпико Педро Лудовико» счет в матче был открыт на 17-й минуте, когда у перуанцев отличился полузащитник Серхио Пенья. В начале второго тайма колумбийцы заработали пенальти, который точно реализовал нападающий Мигель Борха, но спустя еще 11 минут все его усилия прошли прахом, после того как Йерри Мина поразил собственные ворота. Перуанцы, проведшие на турнире всего лишь вторую игру, после этой победы поднялись на третье место в группе «В», ну а Los Cafeteros («Кофейщики») пока все еще располагаются на втором, но уже после трех проведенных встреч.

В этой же группе встречались Венесуэла и Эквадор. Поединок прошел в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос – Энженьян» и завершился боевой ничьей – 2:2.
На 39-й минуте эквадорский форвард Эдуар Пресиадо открыл счет, на 51-й минуте венесуэлец Эдсон Кастильо восстановил паритет. На 71-й Гонсало Плата вновь вывел вперед Эквадор, но все его усилия на нет свел Рональд Эрнандес, который забил гол уже на 91-й компенсированной минуте.

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