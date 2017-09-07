Спорт
Сборную Казахстана по тяжелой атлетике могут отстранить от чемпионата мира
Сборная Казахстана по тяжелой атлетике окажется в числе девяти команд, которые с большой долей вероятности будут отстранены от участия в чемпионате мира-2017 по тяжелой атлетике в американском Анахайме из-за многочисленных допинговых нарушений на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне, сообщает sports.kz.

В ближайшие выходные в Будапеште должно состояться заседание комиссии, созданной для внесения предложения в исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о дальнейших действиях в отношении девяти сборных. Отчет комиссии будет представлен на заседании исполнительного совета IWF в Бухаресте 30 сентября и 1 октября, который должен вынести окончательное решение, передает РИА "Новости".

Согласно данным источников, отстранение от чемпионата мира-2017 грозит сборным Казахстана, России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, а также Турции и Китая.

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