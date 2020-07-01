Все ранее запланированные с 1 июля сборы команд приос­тановлены до соответствующего решения оперативного штаба. При этом уточняется, что команды, находящиеся в данный момент на тренировочном выезде, в полном объеме завершат свои учебно-тренировочные сборы (УТС). Решение прежде всего обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом в Казахстане, а также в связи с переносом многочисленных локальных и международных соревнований на более поздний срок, сообщает Olympic.kz.

– Многие команды в июне успешно провели свои первые учебно-тренировочные сборы в режиме изоляции, еще некоторые команды продолжают тренировочный процесс на базах, где соблюдается санитарно-дезинфекционный режим. Однако в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране, а также в соответствии с рекомендация­ми уполномоченных органов оперативным штабом было принято решение о приостановлении новых тренировочных сборов команд. Мы продолжим ежедневный контроль за ситуацией. Повторюсь, что для НОК здоровье спортсменов является главным приоритетом, – прокомментировал данное решение руководитель оперативного штаба, директор дирекции спорта Елсияр Канагатов.

За июнь было проведено 26 сборов на 12 базах среди команд по 22 олимпийским видам спорта. Возобновление производилось под строгим контролем созданного для этих целей Оперативного штаба НОК. Организация УТС проходила поэтапно и только на тех спортивных базах, которые обеспечивали полное соблюдение всех предписанных мер безопасности. Заезд атлетов также был регламентированным. Согласно регламенту, члены национальных сборных Казахстана (НСК) по прибытии на базу проходят фильтрационный пост, помещаются в зону изоляции и находятся в данной зоне от 1 до 6 дней, тренируются на улице и затем проходят ПЦР-тестирование. Контакты с персоналом базы и посторонними лицами исключены.

Специализированные спортивные базы, аккредитованные НОК, были допущены к проведению тренировочных процессов только при полном соблюдении санитарно-дезинфекционного режима согласно Алгоритму работы спортивных объектов, баз и залов, утвержденному постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 10 мая 2020 года № 36 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан». В дополнение к этому для исключения рисков и минимизации контактов во время проведения сборов НОК разработал регламент специальных мер изоляции для спортивных баз, которые принимали спортсменов.

Напомним, что первым зараженным среди отечественных атлетов, о ком стало известно, оказался самый титулованный спортсмен Казахстана по қазақша күрес Айбек Нугымаров. Информация о его заражении коронавирусом появилась 14 июня.

Кроме этого, несколько дней назад на телеграм-канале Karimzhan Live появилось сообщение о том, что несколько человек из сборной Казахстана по греко-римской борьбе сдали положительные тесты на коронавирус. Эта информация была опубликована почти на всех спортивных сайтах, однако официально ее никто не опроверг, но и не подтвердил. Национальная команда проводила учебно-тренировочный сбор на базе AIBA в Талгаре, что близ Алматы. В этом же месте на УТС находится национальная команда по боксу.

Также стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали и игроки некоторых отечественных футбольных клубов, которые сейчас находятся на само­изоляции.