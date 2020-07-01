Сборы приостановлены
Дмитрий Норкин
Все ранее запланированные с 1 июля сборы команд приостановлены до соответствующего решения оперативного штаба. При этом уточняется, что команды, находящиеся в данный момент на тренировочном выезде, в полном объеме завершат свои учебно-тренировочные сборы (УТС). Решение прежде всего обусловлено ухудшением ситуации с коронавирусом в Казахстане, а также в связи с переносом многочисленных локальных и международных соревнований на более поздний срок, сообщает Olympic.kz.