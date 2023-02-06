Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП

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«Кто-то заранее подготовил заявку, а это, наоборот, плохо влияло, так как кэш сохраняется, и надо было обновить страницу. По факту шансов больше у тех, кто впервые нажал на кнопку «подать заявку» в 10:00. Кэш мешает», – пояснил Сакен Сабиев.

По его словам, ошибка 1060 была связана с окончанием формирования пула. И ее он назвал «интеграционной ошибкой с государственной базой физических лиц».

«По поводу зависания сайта могу сказать так: запросов было 125 тысяч в минуту, это нагрузка не только на сайт autonesie.kz, но и на всех провайдеров интернет-услуг. Ошибка 502 могла быть связана с этим», – резюмировал спикер.

Напомним, сегодня в Казахстане открывалась регистрация на включение в список участников программы льготного автокредитования. 761 человек зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд со старта работы платформы в 10:00.