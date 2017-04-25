​Сброс увеличен

За последние дни река прибавила всего несколько сантиметров. По данным гидробюллетеня на 24 апреля, уровень Урала в районе Уральска составил 489 см при опасном – 850. При этом сброс воды с Ириклинского водохранилища (Оренбургская область, РФ) достиг 100 куб. м в секунду – рекордной за последние годы величины. Стоит отметить, что в прошлом году в паводковый период россияне спускали 30 куб. м, в позапрошлом – всего 15 куб. в секунду.

21 апреля были закрыты все пролеты сбросного Чаганского гидросооружения. Средний фактический объем воды водохранилищ, находящихся в республиканской собственности, составляет около 78%. В то же время в притоках Урала, таких как Сакмара и Илек, наблюдается спад уровня воды. Сотрудники полиции и спасатели продолжают работу по вручению предписаний об опасности подтопления. В итоге предупреждения розданы около 3 тыс. человек.

Руководство области отмечает, что задачей № 1 является не только безаварийный пропуск паводковых вод, но и накопление как можно больше живительной влаги в водохранилищах и лиманах региона.