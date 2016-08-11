​Сбылась мечта Меруерт

фото Сергея СУРОВА

Восемь месяцев назад мечта дипломированного врача-терапевта воплотилась в реальность. К этому времени уроженка села Берель не только завершила учебу в медуниверситете, но и успела выйти замуж, родить. Практически сразу, без проволочек решились вопросы с подъемными и жильем, на приобретение которого ей в рамках программы «С дипломом – в село!» государство выделило беспроцентную ссуду. Сейчас Меруерт вместе с мужем и ребенком живут в собственном просторном доме из четырех комнат, в который проведен водопровод, а во дворе имеются баня и хозпостройки.

Меруерт Бакытбековна, как уважительно величают молодого доктора ее пациенты, гордится тем, что работает в новой районной больнице, оснащенной современным оборудованием. Медучреждение, располагающее поликлиникой, главным и терапевтическим корпусом, а также инфекционным отделением, сдано в эксплуатацию пять лет назад. Рядом с Меруерт трудятся опытные врачи, которые во всем поддерживают молодого специалиста, делятся с ней профессиональными наработками, приобретенными за время многолетней врачебной практики.