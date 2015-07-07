Свежий выпуск Сбылась вековая мечта Рашид ЖАКСЫЛЫКОВ, председатель Президиума Союза сервисных компаний Казахстана

Весь мир наб­людал за Казахстаном, задаваясь вопросами о том, как будет развиваться рес­публика, что ждет впереди молодое государство, сможет ли страна встать на ноги? Не секрет, что были люди, желавшие падения независимого государства, которое только начинало делать свои первые шаги.

Однако Нурсултан Назарбаев смог сохранить не только суверенитет и государственную целостность Респуб­лики Казахстан, но и обеспечить стремительное развитие, обеспечив согласованное функ­ционирование и взаимодействие органов государственной власти. Это очень сложный круг вопросов, которые не каждому по плечу, и не каждый осмелится взять на себя ответственность в такой сложный исторический период. Наш Президент, работая ради будущего страны, превратил Казахстан в общий счастливый дом для каждого граж­данина, что необходимо ценить.

Думаю, что у истинного патриота должно быть три качества: он должен быть предан своей Родине, любить безгранично свою землю и народ и быть готовым ради страны на любые жертвы. Все вышеуказанные качества имеются у Главы государства, поэтому народ Казах­стана абсолютно верит ему, ценит и выражает благодарность за его труд.

Прогуливаясь по длинным и просторным улицам нашей столицы, я вижу счастливых и целеустремленных молодых людей. Вижу и радуюсь, потому что в молодости мы не имели таких возможностей.

В ходе становления молодого государства были разработаны и реализованы амбициозные программы и реформы. И все новые начинания проходили через обсуждение с народом и политическими силами внутри страны. При реализации этих проектов мы не имели никаких шансов на ошибку. Необходим был путь, который однозначно привел бы Казахстан в процветающее будущее.

Благодаря дальновидной политике Президента в стране принимались осмысленные решения, достигавшиеся путем компромисса и сохранявшие единство народа. В результате мы достигли больших успехов в сфере укрепления дружеских отношений между представителями различных наций и религиозных конфессий. Доказательством этому является создание Ассамблеи народа Казахстана, выполняющей роль института межнационального согласия и дружбы. Был проделан большой объем работы по укреп­лению современных религиозных отношений и межнациональной терпимости.

Наша страна занимает девятое место в мире по размеру территории, географически находясь между такими державами, как Китай и Россия. В республике в мире и согласии проживают более 130 представителей различных национальностей. Нурсултан Назарбаев своим кропотливым трудом вселил в свой народ любовь к Казахстану как к общему дому.

Вспомните радость и гордость, испытанные после полета в космос наших первых космонавтов – Токтара Аубакирова и Талгата Мусабаева. Нурсултан Назарбаев принимал активное участие в процессе их подготовки к полету, чтобы подарить нашей стране новых героев. Хочется отметить Илью Ильина, двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, который честно признается в том, что только любовь к Родине и поддержка Главы государства дают ему силы для достижения новых мировых рекордов.

Как не отметить достижения Геннадия Головкина! Геннадий тоже признает, что источником его мотивации и успехов являются Казахстан и Нурсултан Назарбаев. И таких примеров немало.

Изменения и совершенствование идут по всем направлениям. В том числе в экономике. Глобальные тенденции стимулируют развитие. Считаю, что пять институциональных реформ, предложенных Президентом, являются важнейшим элементом становления республики, новым этапом эволюции. Для реализации реформ реализуются 100 конкретных шагов. И они будут успешными, если в стране будут единство и дружба. В этом случае ничто не может быть преградой для казахстанского народа.

Одна из пяти институциональных реформ предполагает совершенствование работы государственного аппарата. Но если смотреть шире, самосовершенствованием должен заниматься каждый гражданин нашей страны.

Сегодня благодаря Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву во всем мире признали Республику Казахстан как устойчивое и динамично развивающееся государство. За короткий срок Президент построил нашу столицу, которая стала одним из центров в международной политике, призывающих человечество к миру и согласию, пониманию и толерантности. Астана является символом миролюбия и прогресса, в котором инициируются многие благие дела.

По бульвару, который начинается от резиденции «Акорда» и ведет к торгово-развлекательному комплексу «Хан Шатыр», по вечерам прогуливается молодежь. В ее глазах чувствуется любовь к своей Родине, видны уверенность в завтрашнем дне и гордость за свою страну. Новое поколение знает, что оно является преемником начатых реформ, а также исполнителем идей, инициированных Лидером нации. Смотрю на играющий разноцветными огнями Байтерек, обдуваемый прохладным ветром Сарыарки. Уже ночь, но людей все еще много. Тут жители и гости Астаны прогуливаются с родителями и родственниками, приехавшими из разных уголков Казахстана, молодые семьи с детьми, а также туристы, увлеченно щелкающие фотоаппаратами. С гордостью всматриваюсь в столицу – это наша страна, это наша Астана! Строительство столицы, которая вселила веру в сердца миллионов людей, несомненно, является заслугой Лидера нации Нурсултана Назарбаева.



