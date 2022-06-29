Сбытчик психотропных веществ пытался продать более 9 тысяч фальшивых долларов в Шымкенте

В городе Шымкенте судят крупного сбытчика поддельных долларов. Мужчина к тому же еще продавал психотропные вещества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

«Территориальный департамент АФМ по городу Шымкенту завершил и направил в суд уголовное дело по факту реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США (банкноты номиналом 100 долларов) и психотропных веществ в особо крупном размере», – сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.