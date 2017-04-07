Сбытчиков фальшивых денег приговорили к 5 годам условно в Костанае
По делу о сбытчиках фальшивых долларов суд Костанайской области вынес приговор, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.
В Костанайской области сотрудниками службы экономических расследований была выявлена группа лиц, занимающихся неоднократным сбытом поддельных долларов в обменные пункты.
"На момент, когда данные лица были установлены, им удалось сбыть купюры номиналом $100 долларов, причинив материальный ущерб владельцам обменных пунктов. В ходе проведения следственных действий установлено, что поддельные доллары были завезены из-за границы и отличались высоким качеством подделки, практически ничем не отличаясь от настоящих", – отметили в пресс-службе департамента государственных доходов области.
Уголовное дело направлено в суд, подсудимые в судебном заседании вину признали полностью. Приговором суда к виновным лицам применено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно.