Сбывали по отработанной схеме

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Элина Зироян

Межведомственная следственно-оперативная группа департамента экономических расследований по Мангистауской области совместно с сотрудниками департамента Комитета национальной безопасности изобличила деятельность крупной организованной преступной группы, которая занималась хищением нефтепродуктов. В ходе досудебного расследования установлено, что в состав ОПГ входили пять членов.

Схема кражи нефти, ее транспортировки и легализации доходов была хорошо отлажена и поставлена на поток. Организатор ОПГ Б. собирал необходимые сведения, находил и обучал будущих подельников, принимал окончательное решение в вопросах деятельности группы, оформлял и отправлял краденую нефть. Отмечается, что преступная группа отличалась дисциплинированностью и высоким уровнем конспирации.

– Хищение нефти происходило по классической и эффективной схеме. Сначала велся поиск потенциального покупателя за пределами страны. Когда он был найден, преступники осуществляли врезку в магистральный нефтепровод и перекачивали нефть в автотранспорт. Украденную нефть оформляли и транспортировали железнодорожным транспортом в Российскую Федерацию под видом смеси нефтяных отходов. Для предания законности доходам от преступной деятельности использовались подконтрольные преступной группе фирмы, – сообщают сотрудники департамента экономических расследований по Мангистауской области.

В период с августа 2017-го по февраль 2019 года члены ОПГ похитили 2 420 тонн нефти из законсервированных нефтяных скважин на месторождении Караоба и магистрального нефтепровода Узень – Жетыбай – Актау на общую сумму 348,7 млн тенге.

В ходе расследования деяния данных лиц квалифицированы по пяти частям четырех статей Уголовного кодекса РК. В их числе часть 2 статьи 262 – участие в организованной группе или преступной организации, часть 1 статьи 262 – создание организованной группы или преступной организации, часть 4 статьи 188 – кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, часть 1 статьи 367– факт дачи взятки должностному лицу и часть 3 статьи 197– транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения.

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