Сбывавшего гашиш медработника задержал спецназ в больнице Астаны

При обыске по месту работы в медорганизации, в личном шкафчике задержанного изъяли 4 свертка с гашишем.

Фото: polisia.kz

Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции на транспорте МВД РК совместно с подразделениями специального назначения воинской части и Службы государственной охраны РК задержали медработника городской больницы за сбыт наркотиков в особо крупном размере на территории столицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"При обыске по месту работы в медицинской организации, в личном шкафчике задержанного изъято 4 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом. Общий вес изъятых наркотиков составил более 240 гр гашиша, что согласно действующему законодательству является особо-крупным размером", - проинформировали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 297 ч.3 п.3 Уголовного кодекса РК "Незаконные приобретение, хранение в целях сбыта либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере".

Задержанный водворен в ИВС.