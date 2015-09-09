"Счастье" бьет фонтаном

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
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Строительство одной из школ в регионе в какой-то мере инициировал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Несколько лет назад во время визита в Восточный Казахстан он посетил небольшое село Башкуль, где проживает большая татарская диаспора. Одна из его встреч с юными башкульцами проходила в местной школе, и почетный гость, разумеется, не мог не заметить, что та нуждается как минимум в капитальном ремонте.

Немногим позже старенькое здание учебного заведения по заключению специальной комиссии получило статус аварийного. Поэтому вместо капремонта из республиканского бюджета было выделено 283 млн тенге на строительство новой школы на 80 мест.

Точно такую же школу взамен аварийной возвели в селе Мостик Бескарагайского района. Классные комнаты в них оснащены современным оборудованием, имеются мультимедийный и лингафонный кабинеты, удобные столовые. Кабинеты технологий оснащены необходимой техникой для девочек, а также сверлильными и токарными станками для мальчиков.

К 1 сентября капитально отремонтированы также школы в селах Ундрус и Глуховка. Это позволило открыть в Ундрусской средней школе мини-центр, в котором детки дошкольного возраста находятся весь день. Здесь оснастили всем необходимым игровое и спальное помещения, раздевалки, прачечную, мойку и кладовую.

Аким Нурлан Сыдыков по праву гордится тем, что в Бескарагайском районе на сегодня нет дефицита учителей и медиков. Выпускники педагогических и медицинских вузов охотно распределяются сюда по программе "С дипломом – в село!".

– Только в нынешнем году к нам в район приехали 35 молодых специалистов, из которых 17 имеют дипломы педагогов. Все они получили подъемные и обеспечены жильем, – рассказал аким.

Нынешним летом в селе Бескарагай сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью более 151 млн тенге. По программе "Развитие регионов" во всех населенных пунктах ежегодно устанавливаются детские игровые площадки.

Радостное для бескарагайской детворы событие произошло и в дни празднования 20-летия Основного закона государства. На капитально отремонтированной центральной площади районного центра торжественно открыли огромный фонтан под названием "Счастье".

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