Счастье быть многодетным

Десять из одиннадцати детей Орынбасар и Мурат усыновили. Встречу с их единственным кровным первенцем Ибрахимом они ждали много лет. И эта история, словно сказка: в священный день Арафа их овечка принесла ягненка с черным пятном на белой спинке, которое очертаниями напоминало слово «Аллах» на арабском языке. Супруг, верный мусульманин, имам мечети, воспринял это как знак свыше, и, действительно, в скором времени у них родился долгожданный сын. А через год появился у них теленок с цифрой семь на лбу, после чего Мурат исполнил свое давнее желание и взял на воспитание семерых детей из детского дома. Их дом наполнился детскими голосами, а их отец, лауреат премии «Алтын жүрек», 13 лет проработавший духовным наставником, вдруг оставил мечеть и недавно возглавил Союз опекунов и приемных родителей.

– Как вам далось это решение?

– Я вынашивал его почти год, но нисколько не жалею о смене прежнего уклада. В моей жизни все поменялось в последние годы. Я познакомился со многими интересными людьми, нашел новых друзей, обрел любимое дело. Ко мне за консультациями и советами по воспитанию детей обращаются люди из Казахстана, России, США, Франции.

Все началось в 2001 году, когда мы с супругой поженились и надумали, что, несмотря на то, сколько у нас будет детей, возьмем троих из детского дома. Всевышний нам послал испытание, так как мы девять лет были бездетной парой, и когда родился сын, мы исполнили наше обещание. В первый год я посетил несколько детских домов и пережил смешанные чувства. Я был в смятении, когда видел грустные глаза детей.

В тот момент во мне что-то перевернулось… Признаюсь, что мы планировали брать детей в возрасте трех – пяти лет, потому что поддались стереотипу о том, что со взрослыми детьми придется сложновато – в силу возрастных особенностей, воспитания, семейных привычек. Но получилось так, что в нашем доме сейчас дети, чьи личные дела с фотографиями попали в мои руки первыми. Я боялся чувства, что нахожусь в магазине и выбираю детей… В итоге взяли на воспитание ребятню от 3 до 12 лет. Все они разной национальности – русские, турки, казахи. Но все владеют в совершенстве казахским языком.

Мы начали усыновлять в 2012 году, взяли сразу четверых детей, через четыре-пять месяцев – следующих и последних наших детей – летом 2015 года. Все они приходятся друг другу братьями и сестрами, таковыми они считают себя в нашей большой семье.

– Когда дети начали вас называть папой уже осознанно?

– Они сразу стали называть нас папой и мамой. И делали это намеренно, чтобы влюбить нас в себя. Ведь понятно: им надо было, чтобы мы их любили. Вначале это были просто чужие дети, недолюбленные, озлобленные, избалованные, и поначалу оказалось тяжело. В самый первый вечер, когда я привез детей домой, мы усадили их за круглый стол и стали разговаривать. Я им начал объяснять, что такое «семья»… И один ребенок встал и сказал, мол, когда вы умрете, мы вас похороним. Знаете, о чем эти слова? О том, что мы, дети, никогда от вас не уйдем. Настолько волнительно было слышать эти слова.

– Как вы находили путь к их сердцу?

– Когда мы с супругой пытались найти ответ на этот вопрос, я понял, что для ребенка важна связь с их биологическими родителями. Хотя они и вели асоциальный образ жизни, сквернословили, но ведь это их родители, и не все было плохо. И я стал вызывать детей на откровение, рассказывая о том, каким было мое детство. Они стали делиться светлыми доб­рыми воспоминаниями, которые для них очень важны. Это их островок любви, к которому они время от времени будут возвращаться. Позже в наших беседах я начал рассказывать о конфликтных ситуациях, которые у меня были с родителями, и дети стали рассказывать все ужасы, которые им пришлось увидеть и пережить. Мы с суп­ругой хотим, чтобы они все это забыли и выросли добрыми, отзывчивыми, счастливыми людьми.

– Семья у вас большая, как вы справляетесь с материальными трудностями?

– Первое время я все ждал труднос­тей, которыми все окружающие пугали. Но прошло несколько месяцев, и мы с супругой поняли, что сил и средств у нас хватит. Мы имеем небольшое подворье, так что обеспечиваем себя молочными продуктами и мясом. Летом – свежими овощами и фруктами с огорода. Мы должны быть универсальными родителями, имея столько детей, по­этому организовали семейный ансамбль. Наши дети участвуют в общественных и культурных мероприятиях сельского округа и района. Мы сами ставим номера, шьем костюмы.

– Есть ли у вас мечта – общая на всех?

– Мы мечтаем о большой кухне, где будем собираться вместе с нашими детьми. Дай Аллах, увидеть их взрослыми, состоявшимися в профессии, в жизни, с семьями, с детьми и встретиться за дастарханом в родительском доме.

Заканчивая интервью, мне хочется привести несколько фрагментов из книги М. Кабылбаева. Думаю, они затронут родительские сердца.

Черная точка

Первое время некоторые из моих приемных детей постоянно говорили неправду, и как-то на семейном совете я взял красный маркер и на листе нарисовал сердце. А на нем – черные точки. Показав рисунок детям, я сказал: «Если вы говорите неправду или делаете какое-то плохое дело, то на вашем сердце появляется черная точка. Если вы делаете хорошие дела и говорите правду, то они исчезают, и сердце излучает свет». Тогда один из детей спросил: «Если кто-то все время говорит неправду и делает плохие дела, то его сердце становится полностью черным?», а другой добавил, мол, понятно теперь, откуда берутся плохие люди… Через несколько дней Оксана забегает с улицы с выпученными глазами и во весь голос кричит: «Әке, әке, Болатта қара нүкте пайда болды» («Папа, папа, у Болата появилась черная точка»). Потом она объяснила, что во время игры Болат сказал неправду. «Действует», – обрадовался я. Теперь, когда дети провинятся, они торопятся признаться и всегда говорят правду.

Научите нас жизни

Первые дни наша дочь Адель не хотела мыть посуду, убирать в доме, помогать на кухне, все время возмущалась, что приходится пешком добираться до школы. «Я думала, что у нас будет домработница», – говорила она нам. Мы ей объясняли, что в семье все делают сами. Вспоминали, как в детстве мыли посуду, топили печь в то время, когда родители были на работе. Когда мы спрашивали ее, о чем она мечтает, Адель отвечала: «Я хочу, чтобы у меня был спонсор, и он купил мне большой дом, машину, и у меня все было». Мы ей говорили, что в жизни так не бывает, но она приводила аргументы о том, что «они же приезжают в детский дом и все привозят». Тогда я вспомнил, как мальчики назвали мою сестру, купившую им сладости, «тетей-спонсором».

Сейчас Адель 15 лет. Она выросла, стала первой помощницей мамы, может самостоятельно испечь пирожки, приготовить салат. Ее цель – получить высшее образование. Своими словами и поступками Адель демонстрирует любовь к семье, к родителям. На одном из семейных советов она сказала: «Научите нас жизни...»

Покажи мне небо

Как-то мы с сыном остались на дороге, так как такси заглохло. Было очень темно. Сын залез мне на спину, и мы пошли пешком. До дома оставалось несколько километров. Сын уткнулся в мое плечо, и я понял, что он боится темноты. Чтобы его отвлечь, я решил ему кое-что показать. Мы спустились с дороги, легли на траву и стали смотреть на небо, которое было усыпано звездами. Дома за столом Тамирлан рассказывал своим братьям и сестрам о нашей поездке, но больше всего его впечатлило звездное небо, и дети слушали его, открыв рты.

Через несколько дней, когда я копался в огороде, Толеген подошел ко мне и тоже попросил показать небо. Мы вышли за ограду дома, где росла трава, и легли на нее. По небу медленно плыли белые облака, дул ветерок. «Как красиво, мы как будто летим...» – сказал тихо Толеген.