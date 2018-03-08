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Счастье – это так просто
Валерий Мерцалов, Северо-Казахстанская область
На севере начало марта мало чем отличается от зимнего февраля, но выпавшие на него праздники дают полное ощущение весны. Когда прибывающее светлое время суток в каждого вселяет веру в лучшее, делая повторяющиеся «восьмимартовские» пожелания такими искренними. Вот и сегодня с наступлением часа, когда станет прилично делать звонки, телефон в особняке Сапуры кажи Ташеновой, что называется, взорвется, и работать ему придется без перерыва: маму-бабушку-прабабушку-сноху-свекровь поздравят многие.