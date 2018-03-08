​Счастье – это так просто

На севере начало марта мало чем отличается от зимнего февраля, но выпавшие на него праздники дают полное ощущение весны. Когда прибывающее светлое время суток в каждого вселяет веру в лучшее, делая повторяющиеся «восьмимартовские» пожелания такими искренними. Вот и сегодня с наступлением часа, когда станет прилично делать звонки, телефон в особняке Сапуры кажи Ташеновой, что называется, взорвется, и работать ему придется без перерыва: маму-бабушку-прабабушку-сноху-свекровь поздравят многие.

Одно из первых детских воспоминаний: на ручном жернове она мелет горсточку зерна, принесенного с работы отцом. Для тех, кто хоть однажды слышал рассказы стариков о временах былых, в этих словах содержится повесть о нужде на грани возможного, вот в этих горсточках, в полном смысле слова спасавших семьи, но и серьезную опасность таивших, – в 30-х годах минувшего века за такую малость вполне можно было получить громадный срок. Однажды слабая ручонка дрогнула, зерно рассыпалось. Старшие сестры кинулись утешать плачущую малышку: «Ну, что ты, папа еще принесет… Вот столько!» – соединив пригоршни, показали. Еще плохо видя за капельками на ресницах, она улыбнулась: «Столько не бывает…» И ни сестрам, ни тем более ей по малолетству невдомек было, что в те минуты в глубинном тюменском селе происходил урок умения не отчаиваться, родственной поддержки… урок, повторяющийся изо дня в день, формирующий нюансы взаимоотношений в нравственную систему, народом сформулированную коротко и емко: «все начинается с семьи».

До того как попасть под Тюмень, Амрины жили в Володаровском совхозе (ныне село Саумалколь). Нужды ни в чем не испытывали: ко времени рож­дения Сапуры пятеро старших сыновей и дочерей уже были заправскими работниками, так что хозяйство имели крепкое, чего советская власть трудягам не прощала. Наученные горьким опытом сельчане по всем приметам угадывали приближение новой волны раскулачивания и, что особенно страшно, неизбежно связанных с ней репрессий. Не видя возможности противостоять напасти, способные на поступок снимались с насиженных мест. В 1932-м Амрины, как и еще десятков шесть семей, пустились в путь. Того переселения Сапура не помнит: ей был всего годик, никогда не суждено было ей узнать, на каком этапе пути затерялась могилка ее мамы.

Девочка росла, как воздух впитывая от родных чувство собственного достоинства – не то, что обманчиво внушается толстым кошельком, а подлинное, какое крепит сознание достойно, в трудах прожитого дня, чистой совести. Да, честно говоря, о возможности первого варианта сельчане в то время и не подозревали, соседи ровно жили, одно и то же ценили… одна беда на всех и выпала – война. Из-за нее Сапуре овладеть грамотой не пришлось: через три месяца после того, как в селе открыли школу, учителя призвали в армию, а когда ему нашлась замена, посещать занятия стало некому: взрослые ушли на фронт (негодных по возрасту к строевой, как ее отца, мобилизовали в трудармию), девчат лет 15–16 направили в ФЗУ осваивать станки и сельхозтехнику. Так что вся колхозная работа легла на плечи детей и стариков без скидок на возраст. В 12 лет Сапура уже была назначена старшей дояркой на ферме. Худенькая, роста невысокого девчушка – такая фигурка обязательно должна присутствовать на памятниках труженикам тыла, сделавшим возможными фронтовые победы Великой Отечественной.

Только не надо путать трудности с беспросветностью существования. Молодость свое брала, и на песни, и на танцы время выкраивалось. Сапура на всю округу славилась не только умелыми руками, но живым и одно­временно покладистым характером, умением поставить себя.

– Пуще всего боялась, что кто-то посторонний взглянет на меня с жалостью. На все про все у меня было одно платье, так я его всегда с вечера стирала, – признается она.

Недоспит, но на люди неизменно выходила причесанной, в чистом, наглаженном. Так что невестой она считалась завидной. И неудивительно, что некая семья решила заполучить такую сноху, пусть даже против ее воли – в глухом селе с мнением девчонки, братья которой погибли на фронте, а отец вернулся из трудармии инвалидом, никто считаться не собирался. Вот тут и проявился ее характер: «Если решила, что за меня некому заступиться, надо брать судьбу в свои руки. К тому же жених ко мне никакой нежности не испытывает, не хочу быть жертвой». И она, оставив отцу написанное с ее слов местной учительницей письмо, бежала с односельчанином Токышем Ташен­улы, как и она, числившимся сиротой.

В Северо-Казахстанской области молодые обосновались в селе Карагай, где на первых порах можно было опереться на Токыша. Тут, в Булакском совхозе, и проработали многие годы, поставили на ноги семерых детей. Ради них старались, себя не жалея: супруг днем работал механизатором, а по ночам охранял овец, она днями занималась многотрудной дойкой кобыл, ночами сторожила совхозный ток. Всем дали образование, возможность каждому заниматься делом. А иной доли они себе и не желали. Скупая судьба, словно спохватившись, и тут осталась верна себе в жесткости: к тому времени, когда дети начали разворачиваться сообразно талантам, Токыша не стало. Так что последние усилия по воплощению их чаяний Сапуре пришлось делать одной, но они не были обременительны – крепкий духовный стержень вложили они в сыновей и дочерей. Потому что владели оба самым действенным педагогическим приемом – воспитанием в соответствии с народными традициями не столько на словах, сколько образом жизни.

Потому, сколько ни спрашивай Сапуру о трудностях, она не припомнит случая недопонимания, а уж чтоб дети огорчили ее, тем более. Младшие, близнецы, в Петропавловске остались: Сапар стал строителем, Куляш (она постоянно при маме) – швеей. Тут же жил вышедший на пенсию полковником Сагди, рано, к сожалению, ушедший из жизни. Остальные далеко улетели. Старшая, Дина, работавшая бухгалтером, осела в Щучинске. Окончившая Московский историко-архивный институт Айгуль в Алматы работала в аппарате Президента, потом, перебравшись в Астану, успешно занялась бизнесом. В столице же ведет дело строитель Сактаган. Сагындык – большой человек в Москве: вице-президент Российской федерации бокса, одну из своих наград получил из рук Владимира Путина. Вот он на очередном семейном совете и предложил:

– Надо строить матери дом.

И построили. В тихом месте, но и не на окраине Петропавловска, громадный особняк в три этажа. Сапура не возражала: такие хоромы нужны на те случаи, когда семья собирается в полном составе. Как-то подсчитали: с внуками-правнуками, сватами, считающимися родней, и так далее – только близких за 90 получается. Для них, в общем-то, и метраж, и камин, и современная обстановка – как атрибуты достатка и успеха. Самой же ей вполне хватает одной, самой маленькой, комнаты, где стоит простая кровать, традиционный «бабушкин» сундук накрыт лоскутным народным одеялом и вообще все скромно и практично, как она привыкла. Сюда она возвращается после очередного хаджа в Мекку, из дальних странствий. И слова эти произнесены не для красоты слога: в 86 лет Сапура кажи удивительно легка на подъем.

Так строго или милостиво обошлась с ней судьба? Если человек счастлив в детях, ответ, думается, ясен. Так скажем вместе: дай, Всевышний, еще тысячи километров пути, сотни радостных встреч Вам, Сапура кажи!