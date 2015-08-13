Счастье материнства Статьи 908 Наталья ВАЛУЙСКАЯ

Фото © Юрий Беккер

Рождение ребенка – всегда очень важное событие в жизни матери и отца, общества и государства. Ну а когда рождаются сразу трое или четверо малышей...



Радостные чувства переполняли героинь памятного дня – 23-летнюю Толганай Сламхан и 35-летнюю Баян Абдулину. В окружении своих милых чад молодые мамочки принимали поздравления от заместителя акима города Зауреш Аманжоловой и начальника управления здравоохра­нения Жанат Касымжановой. Они сказали теплые слова и вручили подарки – костюмчики для новорожденных, музыкальные кресла-качалки, развивающие коврики и игрушки.



– Если появление тройняшек из года в год растет, то рождение четверни – особое событие для города, – сказала З. Аманжолова. – Нашу Баян дома ждут три сына. Она теперь стала матерью семерых детей, претенденткой на золотую подвеску "Алтын алка".



Здоровье и тройняшек, и четверни, родившихся без ЭКО, стабильное. Они растут, набирают в весе. После выписки домой их ожидают поддержка и внимание со стороны акимата. По данным статистики, в прошлом году в Алматы родилось 42 тыс. детей, что на 2 000 больше, чем в предыдущем. Зафиксировано 520 многоплодных родов. Из них в семи случаях родились тройни, четыре случая зарегистрированы в городском перинатальном центре. Рост рождаемости наблюдается и в нынешнем году. За полгода здесь появилось уже четыре тройни. В августе – четверня.



– Мы очень рады, что молодые семьи планируют многодетность, – отмечает Ж. Касымжанова. – Это говорит о мудрой стратегии Главы государства в отношении семьи, экономическом благополучии и стабильности общества. Все малыши чувствуют себя нормально. Тройняшки выписываются, четверня переведена в отделение, мы готовим малышей к амбулаторному наблюдению на дому.



По словам собеседницы, за семь месяцев года случаев материнской смертности в городе не зафиксировано. На сегодня Алматы имеет и самую низкую детскую смертность по республике.



…Тройняшек Акнур, Инжу и Инкар пока различают только по весу. Их тетя утверждает, что девочки уже показывают характер. Сегодня вместе с мамой Толганай и папой Бауыржаном они готовятся отправиться в родной Джаркент, где их встретит сестренка.



Баян, как и Толганай, просто светится от счастья, обнимая трех дочек и сына. Рассказывает, что беременность не была легкой: сильный токсикоз, проблемы с почками. Заведующая 16-й женской консультацией Анна Вершинина взяла Баян под личный контроль: многоплодная беременность становится для организма женщины двойной нагрузкой, а ее ведение накладывает еще большую ответственность на участкового акушера-гинеколога.



В многоплодной беременности дети в основном рождаются преж­девременно. Врач должен сделать все возможное, чтобы помочь доносить их: чем больше срок, тем благоприятнее течение неонатального периода. Высокий профессионализм врача сыграл позитивную роль. А в городском перинатальном центре мамочку взяла под крыло директор Эльмира Жакашева. Она рассказала, что за 29 лет работы впервые приняла роды четверни.



– Я совсем не боялась, в операционной царила дружелюбная атмосфера, персонал подбадривал, – улыбается Баян. – Я магистрантка КИМЭП, пока малыши растут, побуду в академотпуске, супруг Канат поможет. Дети для меня – самое главное.



Это еще совсем махонькие кулечки в розовых и голубых шапочках, но уже – граждане большой страны.