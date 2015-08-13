Счастье материнства

Статьи
908
Наталья ВАЛУЙСКАЯ
Фото © Юрий Беккер
Рождение ребенка – всегда очень важное событие в жизни матери и отца, общества и государства. Ну а когда рождаются сразу трое или четверо малышей...

Радостные чувства переполняли героинь памятного дня – 23-летнюю Толганай Сламхан и 35-летнюю Баян Абдулину. В окружении своих милых чад молодые мамочки принимали поздравления от заместителя акима города Зауреш Аманжоловой и начальника управления здравоохра­нения Жанат Касымжановой. Они сказали теплые слова и вручили подарки – костюмчики для новорожденных, музыкальные кресла-качалки, развивающие коврики и игрушки.

– Если появление тройняшек из года в год растет, то рождение четверни – особое событие для города, – сказала З. Аманжолова. – Нашу Баян дома ждут три сына. Она теперь стала матерью семерых детей, претенденткой на золотую подвеску "Алтын алка".

Здоровье и тройняшек, и четверни, родившихся без ЭКО, стабильное. Они растут, набирают в весе. После выписки домой их ожидают поддержка и внимание со стороны акимата. По данным статистики, в прошлом году в Алматы родилось 42 тыс. детей, что на 2 000 больше, чем в предыдущем. Зафиксировано 520 многоплодных родов. Из них в семи случаях родились тройни, четыре случая зарегистрированы в городском перинатальном центре. Рост рождаемости наблюдается и в нынешнем году. За полгода здесь появилось уже четыре тройни. В августе – четверня.

– Мы очень рады, что молодые семьи планируют многодетность, – отмечает Ж. Касымжанова. – Это говорит о мудрой стратегии Главы государства в отношении семьи, экономическом благополучии и стабильности общества. Все малыши чувствуют себя нормально. Тройняшки выписываются, четверня переведена в отделение, мы готовим малышей к амбулаторному наблюдению на дому.

По словам собеседницы, за семь месяцев года случаев материнской смертности в городе не зафиксировано. На сегодня Алматы имеет и самую низкую детскую смертность по республике.

…Тройняшек Акнур, Инжу и Инкар пока различают только по весу. Их тетя утверждает, что девочки уже показывают характер. Сегодня вместе с мамой Толганай и папой Бауыржаном они готовятся отправиться в родной Джаркент, где их встретит сестренка.

Баян, как и Толганай, просто светится от счастья, обнимая трех дочек и сына. Рассказывает, что беременность не была легкой: сильный токсикоз, проблемы с почками. Заведующая 16-й женской консультацией Анна Вершинина взяла Баян под личный контроль: многоплодная беременность становится для организма женщины двойной нагрузкой, а ее ведение накладывает еще большую ответственность на участкового акушера-гинеколога.

В многоплодной беременности дети в основном рождаются преж­девременно. Врач должен сделать все возможное, чтобы помочь доносить их: чем больше срок, тем благоприятнее течение неонатального периода. Высокий профессионализм врача сыграл позитивную роль. А в городском перинатальном центре мамочку взяла под крыло директор Эльмира Жакашева. Она рассказала, что за 29 лет работы впервые приняла роды четверни.

– Я совсем не боялась, в операционной царила дружелюбная атмосфера, персонал подбадривал, – улыбается Баян. – Я магистрантка КИМЭП, пока малыши растут, побуду в академотпуске, супруг Канат поможет. Дети для меня – самое главное.

Это еще совсем махонькие кулечки в розовых и голубых шапочках, но уже – граждане большой страны.

Популярное

Все
Казахская Мария Кюри
Благодаря программе «Аңсаған сәби» казахстанцев станет больше
Проводили на пенсию поливая из шлангов
Домбристы ансамбля «Шалқыма» победили на Fest Festival в Ташкенте
Танцевальный фестиваль Ballet Globe неожиданно сменил формат
Заложники ситуации
Оплату за проезд предложено изменить
Президент России Владимир Путин прибыл в Астану
С уважением к многовекторности
Рациональная демократия. Философия политических реформ президента
Зона «красная», износ – высокий
Наш опыт – пример для многих
На высоком уровне
Взаимное обогащение
Плохой ли менеджер государство?
В честь защитника Родины
90-летие Союза художников отметили международной выставкой в Алматы
106 грузовиков с помощью принял Красный Полумесяц для сектора Газа
В гости к Достоевскому
Здесь будет город-сад!
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Скот стоимостью более 65 млн тенге вернули хозяину актюбинские полицейские
Касым-Жомарт Токаев лично проводил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аэропорту Астаны
Антикор Казахстана и Госдеп США обсудили вопросы возврата активов
Село, мы ищем таланты!
Люди хотят знать правила игры
TURKTIME: "Наше председательство будет проходить под девизом "Тюркская эпоха" – Токаев
Объем турецких инвестиций в Казахстан вырос
О наших сокровищах узнает весь мир
Режим ЧС ввели в Италии
Информацию о доходах шахтеров за время простоя озвучили в АМТ
Ни к селу ни к городу
И снова «Бунт невесток»
Дороги, которые нас... разделяют
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Один день из жизни страны
Приказ выше кодекса?
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов

Читайте также

Нацгвардия приступила к несению службы вместе с туркестанск…
О лекарственной устойчивости при ВИЧ
В группах риска
Жизнь меняется к лучшему

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]