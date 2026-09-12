Счастье по наследству

Так считают Бектемир и Шайза Кенжебаевы из села Ауельбек Актогайского района. Их большая дружная семья завоевала Гран-при регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы» и теперь представит Павлодарскую область на республиканском уровне. С каждым годом этот конкурс объединяет все больше участников, и нынче в Прииртышье поступило 172 заявки из городов и районов. После предварительного отбора до областного этапа дошли 13 претендентов. Каждая история была по-своему особенной, поэтому жюри предстояла непростая работа: оценивались семейные традиции, трудовые и общественные достижения, преемственность поколений и вклад в жизнь родного края.

В итоге Гран-при отправился в небольшой Ауельбек – к Кенжебаевым. Бектемир и Шайза живут вместе уже 44 года. Они вырастили четверых сыновей и дочь, сегодня у супругов девять внуков. Дети получили образование и нашли себя в разных профессиях: работают в сфере образования, сельского хозяйства и правоохранительных органах. Но где бы ни трудились представители младшего поколения, связь с родительским домом остается крепкой.

История Кенжебаевых во многом похожа на историю тысяч сельских жителей, которым пришлось искать свое место в непростые 1990-е годы. Бектемир начинал трудовую жизнь водителем в совхозе. Шайза тоже с молодых лет привыкла к труду: ухаживала за скотом, доила коров, а позже много лет работала в местной школе, отвечая за хозяйственную часть. Когда совхоз распался и привычная сельская жизнь изменилась, супруги решили не ждать лучших времен, а рассчитывать прежде всего на себя.

В 1995 году они перебрались на жайляу и занялись животноводством. Нужно было поднимать детей, а работы в селе практически не было. Бектемир стал разводить скот, а Шайза почти два десятилетия трудилась рядом с мужем. Именно этот многолетний общий труд, говорит она, помог поставить сыновей и дочь на ноги и дать каждому образование.

– Все начинается с семьи. То, чего мы достигли, – результат труда и воспитания, которое дали нам старшие, – говорит Бектемир Кенжебаев.

Тому же супруги старались учить и собственных детей: уважать труд, старших, родной дом и не отрываться от своих корней.

Сегодня семейное хозяйство уже во многом перешло в руки следующего поколения. Сыновья пошли по стопам отца и продолжают заниматься коневодством – старший сын работает в этой сфере профессионально. А дед передает внукам то, чему когда-то научился сам: учит их держаться в седле и плести камчу. В свободное время Бектемир отправляется на охоту со своим казахским тазы. Здесь традиции существуют не для красивой­ картинки – они остаются частью повседневной жизни.

Именно поэтому, признается Бектемир Кенжебаев, специально придумывать что-то для «Мерейлі отбасы» им практически не пришлось.

– Особой подготовки к конкурсу нам не понадобилось. Мы просто показали то, чем занимаемся в повседневной жизни. Мы твердо придерживаемся традиций и уклада, которые унаследовали от предков, и стараемся приу­чать к этому детей. Много времени проводим с внуками, а по выходным собираемся все вместе, – рассказал глава семейства.

Старшее поколение помогло молодым семьям обустроить отдельные хозяйства, но расстояние между домами оказалось скорее условностью. У Шайзы три невестки, о которых она говорит с особой теплотой, называя их своей опорой – словно крылья по обе стороны. Нередко дети собираются у родителей за общим столом, а внуки проводят здесь столько времени, что обитель бабушки и дедушки остается для них фактически вторым домом.

Выход на пенсию для Бектемира и Шайзы тоже не стал поводом отказаться от привычки постоянно быть при деле. Чтобы сохранять активность и иметь дополнительный источник дохода, супруги открыли в селе небольшой магазин.

Есть у Кенжебаевых и еще одна сторона жизни, о которой хорошо знают односельчане. Это помощь другим. Они занимаются благотворительнос­тью, поддерживают жителей Ауель­бека и каждую неделю бесплатно раздают хлеб тем, кто в нем нуждается. В селе их ценят за отзывчивость и готовность прийти на помощь.

Свое участие и победу в конкурсе Бектемир Кенжебаев воспринимает не только как личную награду. Для него это в первую очередь признание всей большой родни, села Ауельбек и Актогайского района. По его убеж­дению, благополучие страны начинается с отношения людей друг к другу, ответственности за близких и уважения к тому, что передали старшие поколения.