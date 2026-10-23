Счастье под крепким шаныраком

Аура в доме семьи Снежаны Швачко и Владимира Ходырева светлая и теплая. Во дворе не смолкает детский смех, а в доме аппетитно пахнет свежими баурсаками. Глядя на это дружное семейство, трудно представить, что ее хозяева сами когда-то были лишены самого главного – родительского тепла.

И Снежана, и ее супруг вырос­ли в детском доме. Но если у главы семьи воспоминания о детстве связаны в основном с казенным учреждением, то у нее это совсем другие эмоции. Она до сих пор помнит самое дорогое и сокровенное – большую семью, где росли четверо детей – сама Снежана и ее младшие две сестренки и брат. Возможно, именно это помогло пронести через годы мечту о собственном доме, наполненном голосами малышей.

После Алгинского детдома будущие супруги жили в доме юношества «Мейірім», затем Снежана отучилась на бухгалтера, а Владимир на строителя в Актюбинском строительно-монтажном колледже. После выпуска молодые люди начали строить свою семью. Сегодня они воспитывают шестерых детей: дочерей Санти, Сабрину, Карину, Кристину и сыновей Богдана и полуторагодовалого Артура.

Снежана с улыбкой рассказывает о своем детстве. Ее родители были разных национальностей: отец – русский, мама – чеченка. Девочки унаследовали ее яркую внешность и большие выразительные глаза. Когда-то семья жила дружно, но счастье оказалось недолгим. Пос­ле трагической гибели отца их жизнь круто изменилась: мама не смогла справиться с тяжелой утратой и глубоким горем. Не выдержав груза ответственности за судьбу четверых детей, она потеряла опору в жизни, и в результате детей временно определили в Алгинский детский дом. Снежане тогда было 14 лет, а младшему брату всего четыре года.

О прошлом она рассказывает спокойно. Воспоминания об Алгинском детдоме у нее остались светлые.

– Мы жили одной большой семьей. Воспитатели заботились о нас, поддерживали, помогали, учили жизни, – говорит Снежана.

Именно там, в детском доме, супруги в совершенстве овладели казахским языком, ведь воспитатели общались на нем постоян­но. После выпуска из Дома юношест­ва эта языковая среда немного сузилась, но сейчас, живя в селе Акшат, где вокруг много друзей и соседей-казахов, язык снова стал главным в их повседневной жизни.

Для Снежаны и Владимира это естественный выбор: они живут в Казахстане, уважают местные традиции и хотят, чтобы их дети знали и родной язык, и обычаи своей страны. В их доме всегда царит атмосфера гостеприимства: на праздники обязательно готовят наурыз коже, баурсаки и жент, а самым главным блюдом на столе яв­ляется бешбармак.

Казахский язык в семье звучит ежедневно. Разговоры дома легко переходят с русского на казахский и обратно. Во многом это заслуга Владимира, который окончил казахскую школу. Среди его друзей много казахов, поэтому национальные традиции, праздники и обычаи стали для семьи родными и близкими.

– Мы живем в Казахстане, это наша страна, – ұрпағымыз өз тілін, салт-дәстүрін білуі тиіс (наши дети должны знать свой язык и традиции. – Прим. авт.), – рассуждает Снежана. – Язык объе­диняет, дает уверенность в будущем, поэтому мы хотим, чтобы наши дети свободно говорили и на русском, и на казахском.

Кстати, здесь не просто знают о национальных обрядах – их придерживаются. Когда маленький Артур сделал свои первые шаги, родители провели обряд тұсау кесер, как положено – с гостями, щедрым дастарханом и добрыми пожеланиями. Поздравить семью тогда пришли и сотрудники Дома юношества. Они и сегодня не забывают своих бывших воспитанников, навещают их, поддерживают добрым словом и делом.

Впереди у семьи еще одно важное событие: пятилетнего Богдана ждет сүндет – один из значимых и почитаемых традиционных обрядов. Родители единогласно решили обязательно соблюсти этот обычай, ведь для них следование национальным традициям стало естественной частью жизни.

Для них это не просто слова, а осознанный вклад в будущее: родители хотят, чтобы их дети росли настоящими патриотами своей страны, для которых казахский язык и культура являются родными по духу.

Снежана уже давно стала своей в Акшате. Местные жители уважают ее как настоящую заботливую келин – она всегда готова поддержать соседей, помочь добрым советом или делом, а ее открытый и доброжелательный характер снискал искреннюю любовь всех сельчан. Вокруг них всегда много друзей, и двери дома никогда не закрываются на замок.

В этой теплой атмосфере и растет молодое поколение. На кухне, где всегда шумно и уютно, старшие дочери с удовольствием помогают маме: замешивают тес­то, лепят баурсаки и перенимают домашние секреты кулинарии.

Девочки с радостью делятся с мамой своими успехами. Например, маленькая Кристина с искренней гордостью читает выученные на праздник стихи:

Елім менің – Қазақстан,

Жайнай берші, кең далам!

Көк туымды көтеріп,

Мақтан етем, Отаным!

В таких моментах – в детском смехе, звучащей речи и уважении к традициям – и заключается нас­тоящее счастье этой большой и дружной семьи.