Счастье жить и помогать людям

Не нужно страдать гордыней, не следует думать, что ты сам всего добился. Все, что мы имеем сегодня – это квинтэссенция усилий наших родителей, учителей, многих и многих людей. Мне нравится эта инициатива – «подталкивать» общество к тому, чтобы быть благодарными, чувствовать плечо близкого человека и уметь высказывать эту благодарность.

В казахском языке есть целый ряд слов, которыми можно выразить благодарность: «рахмет», «ризамын», «алғыс айтамын», «менен қайтпаса, Алладан қайтсын». Но в казахской философии есть четко выстроенное понятие, передающее и более глубокое чувство благодарнос­ти за великую ценность, которую даровали ему, – это понятие «шүкір». У него четыре уровня: мысленно признавать благодарность, теп­лом сердца чувствовать благодарность, словом, а затем, что более важно, подтверждать свою благодарность благими поступками.

Первый шүкір – это моя благодарность Всевышнему за то, что все вокруг им создано в гармонии, что я родилась в этом мире, в этой стране и в этой семье. Шүкір за все, что есть на земле, за мир вокруг меня, людей, природу, за саму жизнь.

Второй шүкір я воздаю, следуя мудрой философии моего народа, султану, – то есть это благодарность правителю, которого выбрал Всевышний и наделил правом защищать страну от внешних врагов и внутренних распрей. Шүкір за мир без войн и покой.

Конечно, события минувшего января оставили в нашей душе боль, но в общем и целом мы живем в мире, и это особенно сильно чувствуешь на фоне событий в Украине. Поэтому я благодарна всем, кто приложил много усилий, чтобы уберечь нас от внешних и внутренних раздоров.

Мой долг как директора школы сделать так, чтобы в коллективе не было конфликтов, научить коллег договариваться, принимать другое мнение, чтобы все мы жили в ладу с собой и окружающими, а если возникает недопонимание, мог­ли находить конструктивные решения.

Третий шүкір – за жизнь моим родителям. Бесконечная благодарность за любовь, заботу в семье, за братьев, сестру, родных, за чувство безопасности. Они вырастили меня в казахских традициях: «Бес жасқа дейін құдайдай еркелетті, он жеті жасқа дейін құлдай жұмсады, он жеті жасымнан досындай сыйлады». До пяти лет взращивали в обстановке безусловной любви. Так делают все казахи в любой точке мира. А с пяти до 17 лет «заставляли работать, как раба», чтобы ребенок научился все делать сам, был способен правильно построить свою жизнь, заботиться о себе и своей семье.

Благодаря моим родителям я научилась делать все сама, а главное, они научили меня трудиться, сдерживать негативные стороны натуры и взращивать лучшие черты личности. Благодарна родителям за их муд­рость. Я до корней волос дочь своего народа, но Всевышний распорядился соединить меня с русским молодым человеком. За это тоже благодарна судьбе. Я дорожу тем, что наш народ многонациональный, что мы живем в поликультурном мире и при этом умеем сохранять согласие.

Четвертый шүкір – наставникам. Это благодарность моим лучшим учителям, которые научили жить, любить людей, открыли дорогу в лучшую из профессий. Мне посчастливилось учиться у сильнейших школьных директоров – Игбаева Аскара Игбаевича, Макарченкова Владимира Михайловича, Слухаевского Александра Сергеевича – мудрых, благородных, добрейших и образованных людей, внесших колоссальный вклад в развитие казахстанского образования.

Бесконечная благодарность людям, которые научили меня всему, что я умею сегодня. Именно они сформировали мои ценности и убеждения, научили вдохновлять, обучать, любить. И особенно я хочу поблагодарить учителей, которые сейчас трудятся со мной в школе-лицее им. аль-Фараби города Петропавловска. Они сочетают в себе внутреннюю культуру, человечность и деликатность с высочайшим трудолюбием и профессионализмом.

Хочу поблагодарить людей, которые активно занимаются общественной деятельностью, затрачивая на нее много времени и сил. Они понимают, что нельзя быть счастливыми и благополучными отдельно от общества. Надо служить последнему. Поэтому свою жизнь я посвятила общественной деятельности, как и другие мамы, которые входят в советы матерей при АНК. Эти женщины сумели стать верными женами, надежными спутницами, добрыми и мудрыми матерями, а теперь своим примером и добрым словом учат этому других. Они находят в себе силы вовремя оказаться рядом с теми, кому нужна помощь. Спасибо за все это!