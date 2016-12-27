По данным Комитета по охране прав детей Министерства образования и нау­ки РК, на июль 2016 года в Казахстане чис­ло сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет более 29 тыс. человек. Есть много причин, по которым дети остаются без семьи. Какими бы они ни были, итог один – трагедия ребенка. В стране действуют более 100 детских домов. Все мы надеемся, что их будет очень мало или не будет вообще. А пока заботится о них государство.Но есть у нас в стране уникальный проект. Это 34 семьи, которые вместе называются Детскими деревнями. В 2017 году корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казах­стана», инициатором создания которого стала первая леди РК Сара Назарбаева, готовится отметить 20-летие со дня основания. Первая Детская деревня была построена в 1997 году в Алматы. Сейчас в республике таких три: в Астане, Алматы и Темиртау. Создавать этот проект сначала в качестве эксперимента, а потом как сеть моделей, альтернативных детским домам, было непросто, но спустя два десятилетия можно сказать, что все получилось. Общими силами SOS-мамы, педагоги, психологи, попечители смогли дать детям самое главное в жизни каждого человека – семью, социально адаптировать и подготовить их к взрослой жизни.Что же такое Детская деревня? Ее внутреннее устройство соответствует своему определению. Дети здесь живут в отдельных коттеджах вместе с SOS-мамами, которым помогают по хозяйству и в воспитании ребят помладше. В каждой семье воспитываются до семи ребят.К тому, кто будет заниматься воспитанием детей, подходят ответственно, поэтому конкурс на долж­ность SOS-мамы очень строгий. Заявлений от желающих стать SOS-мамами поступает много, но отбор проходят единицы. Впрочем, это даже не долж­ность. Женщина, которая приходит в дом к детям, становится для них матерью, хранительницей очага, который они потеряли. Она воспитывает, приучает детей к ответственности и труду. SOS-мама – работа не на один день. Многие отдают этому высокому званию больше десяти лет. Их бывшие воспитанники часто приводят в гости к ним уже своих детей.В штате каждой Детской деревни работают педагоги, психологи и медики. Нередко из детских домов сюда поступают малыши с задержкой в развитии. Поэтому три года назад на базе «SOS Детская деревня Астаны» открылся Детский развивающий центр, в котором специа­листы проводят диагнос­тику и оказывают коррекционную поддержку детям с дополнительными потребностями. Сегодня обучение проходят не только воспитанники деревни, но и другие малыши. За это время предшкольную подготовку в центре прошли 246 детей от четырех до десяти лет, у половины из них значительно улучшились показатели развития.Жизнь у деток насыщенная: они учатся в обычных средних школах, посещают театры, кино, детские праздники, нередко спонсоры приходят в деревню, чтобы поздравить ребят с днем рождения или просто пообщаться, чем-то порадовать. Конечно, с детьми занимаются педагоги, психологи и методисты. Для самых маленьких регулярно проводятся игровые и развивающие занятия, для ребят постарше в астанинской деревне открыт Молодежный ресурсный центр. Его задача – помощь и создание атмосферы личностного роста и развития молодых людей от 15 до 25 лет, выпускающихся из детских интернатных учреждений и находящихся в трудной жизненной ситуа­ции. Здесь им помогают юридически, социально, проводят психологические и информационные консультации. Проект доказал свою эффективность и работает по государственному заказу.Выпускники КФ «SOS Детские деревни Казахстана» успешны в учебе: каждый пятый имеет высшее образование, остальные поступают в средние специальные учебные заведения. И здесь необходимо сказать еще об одной уникальной особенности фонда. Подростки старше 16 лет на время учебы переезжают в дома юношества, которых уже шесть в трех городах. А после их поддерживает специальная программа полунезависимого проживания: бывшим воспитанникам частично компенсируют аренду жилья до достижения ими 27 лет или до получения полагающихся по закону квадратных метров.Многие ошибочно думают, что корпоративный фонд «SOS Детские деревни Казахстана» – это только воспитание детей. На самом деле SOS Kinderdorf показывает себя как эффективный разработчик и реализатор социальных программ. Одной из них стал проект «Вместе строим счастливую семью», призванный помогать приемным родителям. Специалисты фонда и привлеченные зарубежные профессионалы провели ряд тренингов и консультаций для работников органов опеки и социальных служб по работе с приемными семьями, психологами, SOS-мамами, неблагополучными биологическими родителями, чтобы они сумели принять полную ответственность за детей и сделали положительные изменения в своей жизни. Итоги проекта по укреплению семьи и предотвращению социального сиротства убедили в его дальнейшей необходимос­ти, и он будет продолжен, потому что миссия фонда в том, чтобы дать каждому ребенку возможность рас­ти в условиях любящей семьи, комфортного дома и благоприятного окружения.Деятельность «SOS Детские деревни Казахстана» – это настоящий подвиг тех, кто своей бескорыстной любовью и заботой «отогревает» маленькие сердца, которые уже перенесли многое за свою жизнь. Наш проект существует, чтобы делать их счастливыми, ответственными и конкурентоспособными.Одна из главных целей патриотического акта «Мәңгілік Ел» – построе­ние общества высокой духовности. Именно бла­готворительная дея­тельность и степень ее развития в обществе выступают важными критериями нравственного здоровья нации. Социальное предпринимательство начало свое развитие в Казахстане сравнительно недавно. Многие крупные компании создают устойчивые долгосрочные бизнес-модели, рассчитанные на улучшение общественной сферы. В фонд обращаются бизнесмены, желаю­щие внести добровольный вклад в изменение ситуации с социальным сиротством, и, конечно, люди, которые хотят помочь его воспитанникам. Здесь рады любой помощи. К счастью, государственные меры по социальной защите детства все более активно дополняются учас­тием общественнос­ти. И в этом наше единство и надежда на будущее.Первые Детские деревни-SOS появились в Австрии после Второй мировой войны, в 1949 году. Затем они стали создаваться в других европейских странах. Этот уникальный опыт социального служения детям-сиротам и детям из неблагополучных семей насчитывает уже более 60 лет и реализуется в 133 странах. Сейчас «Детские деревни-SOS» – крупнейшая в мире негосударственная благотворительная организация, помогающая сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Деятельность этой международной организации практически полностью ведется за счет частных пожертвований, поступающих от людей со всего мира.