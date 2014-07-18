Счастливая семья – счастливое общество

Сегодня институт семьи подвергается нелегким испытаниям: разводы, неполные семьи, гражданские браки и легализация в отдельных странах однополых браков с правом “усыновления” (“удочерения”) детей. Какова ситуация у нас – в Казахстане? В Институте философии, политологии и религиоведения завершен исследовательский философско-социологический проект по этой актуальной проблематике.

Первоначальная теоретическая гипотеза, положенная в основу исследования статуса и моделей развития казахстанской семьи, заключается в следующем: выявить позитивные тенденции перехода от изжившего себя исторического типа семьи – патриархатного – к эгалитарному (равноправному) семейному союзу, отвечающему основным императивам современной эпохи, идеологии равных прав и возможностей обоих полов. Нужно было также обосновать тезис о том, что именно подобный тип семьи является одним из важнейших условий стабильности казахстанского общества. Это значит – ввести исследование семейной проблематики в более общий контекст национальной гендерной политики, положения которой изложены в программном документе “Стратегия гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 гг.”. Такая постановка вопроса в корне меняет сложившийся в общественном сознании стереотип о “кризисе казахстанской семьи” и дает противоположную по методологическим и мировоззренческим критериям интерпретацию сложившейся в Казахстане ситуации с институтом семьи в его отношении к обществу и государству.

Положив в основу программы социологических исследований означенную концепцию, исследователи осуществили соответствующий теоретический анализ с выявлением общего позитивного вектора развития института казахстанской семьи и сопровождающих этот феномен трудностей и проблем. Итоги исследования изложены в книге “Казахстанская семья как базовая ценность общества: состояние и тенденции развития” (авторы Г. Соловьева и Е. Бурова), изданной в прошлом году.

В ходе исследования выяснилось, что следует расширить горизонт поисков, уточнить исходную концепцию и рассматривать трансформацию казахстанской семьи не только в гендерном аспекте, но и согласно другим параметрам: социальным, возрастным, этническим, религиозным, что позволяет представить картину более масштабно и проблемно. Во-вторых, современная ситуация, в котором оказался институт семьи во многих странах мира, особенно в Европе, требует концептуального уточнения гендерного подхода, выявления попыток извращения гендерной теории, использования ее основных тезисов вовсе не в пользу укрепления и совершенствования семейной структуры, а совсем напротив, в недостойных целях разрушения и разложения семьи как социально-культурного феномена, превращения плотной ткани социальности в дырявую “сеть”, сквозь которую вытекает и семья, и материнство, и отцовство, а вместе с ними право на любовь и счастье. Почему это возможно, и какова позиция казахстанской семьи в тревожных событиях, сотрясающих основы человеческой цивилизации?

Можно с уверенностью сказать, что в нашей стране доминирует позитивная тенденция сохранения, упрочения и совершенствования семьи во всех ее трансформациях, присущих времени, – гендерных, социальных, этнических, религиозных. Однополые браки, скажем сразу, не занимают какого-либо места в семейном поле республики. Это не означает, что казахстанский семейный корабль движется по спокойному жизненному океану. Есть Интернет, есть воздействия различного толка, и потому – как дань всемогущей моде – гей-клубы и лейсбийские сообщества. Но не эта проблема центральная и актуальная сегодня для казахстанской семьи.

Существуют другие проблемы, и их предостаточно: ранняя сексуальность, увеличение числа гражданских браков, уже получивших в правовом отношении статус “законных”, расширяющаяся практика “пробных” союзов, социальное сиротство, неполные семьи, малодетность казахстанской семьи (в среднем – 1–2 ребенка в городах). С другой стороны – трудности многодетных, как правило, попадающих в разряд бедных; семьи с деструктивным образом жизни, где тон задают алкоголь и домашнее насилие; семьи инвалидов и людей с ограниченными возможностями; слабая социальная защищенность казахстанской семьи. Но самое основное – разводы. Их число неуклонно растет, и, по статистике, каждая третья семья, вступающая в брак в Казахстане, разводится, в лучшем случае – через 5 лет. Картина, представляющая весомые аргументы для смакования в прессе и интернет-сообществах тезиса о “кризисе казахстанской семьи”, нагнетания истерии об эпидемии “бракованных” браков.

Следует решительно и бесповоротно противопоставить две тенденции в отношении института семьи: “кризис”, т. е., по сути, исчезновение феномена семьи в отдельных странах мира, и совершенствование семейной структуры в других странах, переход от одной исторической формы, патриархатной – к другой, эгалитарной – то, что происходит и у нас – в Казахстане. В республике, действительно, множество проблем в семейной жизни, требующих разрешения. И каждая должна комплексно изучаться с выявлением позитивных и негативных следствий, чтобы изыскать эффективные способы и методы разрешения. Но подобное комплексное исследование может стать продуктивным только на основе признания исходного тезиса, превращающего “кризис” в совершенствование, что позволяет наметить позитивную траекторию жизни и развития казахстанской семьи со всеми ее трудностями, невзгодами, тревогами и радостями. И ведь куда труднее обнаружить позитив там, где привычно напрашиваются критические замечания и копится недовольство.

Семья является для казахстанцев предпочтительной и первой жизненной ценностью. Безусловная личностная значимость семьи для всех социальных слоев, возрастов, этносов была выявлена при ответах на вопрос: “Что в жизни является для вас наиболее важным?”. Респондентам предлагалось расположить по степени значимости несколько позиций: “Хорошие семейные отношения”, “Здоровье”, “Материальный достаток”, “Успешная карьера” и т.д. Неудивительно, что представители всех социальных групп, возрастов и этносов, без всяких оговорок, поставили на первое место “хорошие семейные отношения”, за которыми последовали позиции: “крепкое здоровье” и “материальный достаток”. 80,3% респондентов усматривают прямую зависимость между надежностью семьи и стабильностью казахстанского общества и государства. При ответах на вопрос: “Что вы думаете о будущем казахстанской семьи?” 99,6% опрошенных выразили уверенность, что казахстанская семья будет и дальше развиваться и укрепляться.

Оптимистично прочитывается распределение ответов на вопрос: “Связывает ли ваша семья свое будущее с Казахстаном?”. Почти 80% опрошенных заявили, что все члены их семей считают Казахстан своей родиной и не собираются его покидать. Это неоспоримое свидетельство прочной связи казахстанской семьи с обществом и государством.

На общем оптимистическом фоне – тенденция к сохранению и упрочению феномена семьи – вскрывается множество проблем и парадоксов, о которых выше уже упоминалось. Обсудить и тем более разрешить весь сложный комплекс вопросов, связанных с жизнью казахстанской семьи, невозможно в рамках одного исследования. Остановимся только на самых важных процессах, связанных с переходом от патриархатной модели семьи к эгалитарной, которая, по нашему утверждению, и является базой для укрепления стабильности казахстанского общества.

Прежде всего гендерные трансформации: перераспределение традиционных гендерных ролей в семье, властных функций, домашних обязанностей, финансовых вложений в семейный бюджет, т.е. формирование того, что зовется “семейной демократией”. 50% опрошенных считают, что главой семьи должен быть мужчина, придерживаясь патриархатных стереотипов. Но реальность такова, что в 43% семей зарабатывают на равных и мужчина, и женщина, а еще в 11,8% – все члены семьи, т. е. тезис о главенстве мужчины опровергается практикой семейной жизни. “Гендерное выравнивание” семейных функций оказывается на деле явно не в пользу женщин. Они тоже становятся кормильцами и добытчиками. Одна из самых важных и ответственных задач – воспитание детей – тоже возлагается преимущественно на женщину. В “гендерном контракте” она вынуждена нести двойную ношу: финансовое обеспечение семьи и домашняя работа.

Изменение подобной ситуации ставит на повестку дня несколько актуальных вопросов. Во-первых, преодоление глубоко засевших в сознании и на бессознательном уровне гендерных стереотипов, что возможно осуществить прежде всего через систему хорошо налаженного гендерного образования. Эта задача пока не решается в той форме и объеме, которые предполагаются “Стратегией гендерного равенства в Республике Казахстан на 2006–2016 гг.”. Во-вторых, требуется проработка пакета гендерно ориентированных законодательных актов, которые бы стимулировали привлечение мужчин в домашнюю сферу, к выполнению государственно-значимой задачи воспитания детей, повышению социальной роли отцовства. И не только разработка таких актов, но, что не менее важно, реальных механизмов по их реализации.

Важным для исследования стал итоговый вопрос о том, как оценивают казахстанцы государственную политику поддержки семьи, с чем связывают надежды и чаяния. Выяснилось, что в целом респонденты дают удовлетворительную оценку усилиям государства по поддержке института семьи. В ряду предлагаемых мер для ее улучшения первое место занимает необходимость выплаты материнского капитала, затем идут графы “доступные жилищные программы для молодых семей”, “увеличение размера пособия многодетным семьям”, “содействие семьям инвалидов”.

В исследовании проводится мысль о том, что именно современный эгалитарный тип казахстанской семьи с учетом гендерных, социальных, этнических и религиозных корреляций представляет собой социальную базу и гарант стабильности казахстанского общества. Следует также подчеркнуть, что верна и обратная зависимость: государство в совершенствовании политики поддержки семьи выступает гарантом ее прочности и устойчивости.

Словом, казахстанская семья была и остается надежной прочной основой общества, противодействуя всем новомодным стремлениям и сохраняя курс на совершенствование и укрепление семейных устоев. Счастливая семья – это и есть счастливое общество.

Грета СОЛОВЬЕВА, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Комитета науки МОН РК, доктор философских наук