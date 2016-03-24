​Счастливы вместе

– Два дня назад мы отпраздновали 50-летие совместной жизни. Главное, чтобы в семье царила любовь. Бывает, конечно, что ссоримся, но любовь становится с каждым годом сильнее, – рассказали Сайын и Канторе Назырбековы.

Некоторые супруги, которые прожили вместе уже 70 лет, также стали объектами всеобщего внимания и поздравления. Кроме почетных семейных пар вручили подарки и тем, кто соединил свои судьбы в канун Наурыза. Одна из таких пар – Мекке и Альбина Козыбагаровы.

– Для нас главное, чтобы в семье были взаи­мопонимание, доверие, уважение и, конечно же, крепкая любовь. В светлый праздник Наурыз пожелаем всем вокруг счастья, добра и любви, – сказали молодожены.