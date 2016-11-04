​Счастливы вместе

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Максут ИРЖАНОВ, Западно-Казахстанская область

«Жизнь прожить – не поле перейти» – гласит народная мудрость, но когда это совместная супружеская жизнь, продолжающаяся уже 60 лет, то вполне уместно говорить не только о поле, но и о море, а возможно, и океа­не, которые пробороздить сегодня легче, чем прожить такую долгую и счастливую жизнь вместе.

Нуржамал и Дисенбай поженились 7 ноября 1956 года. Им было соответственно 19 и 20 лет. С тех пор «красный день календаря» стал главным праздником в семье. Не забывается он и поныне. Жених был работящий, самостоятельный, заботливый. Рано оставшись без отца, Дисенбай остался единственным мужчиной в большой семье, в которой, кроме мамы, жили бабушка и сестры, а потому все заботы о них легли на его плечи. Об образовании думать было некогда, надо было работать. Всю жизнь супруги Курметовы проработали в сельском хозяйстве.

Несмотря на то что жили в Саратовской, а затем в Пензенской областях Российской Федерации, в семье неукоснительно соблюдались казахские обычаи и традиции. Родились дочери Озипа и Канслу, сын Нурболсын, выходили замуж сестры главы семьи, а потому забот стало еще больше. Приходилось работать на плантациях, ферме – везде, где требовались рабочие руки.

Старшие братья Дисенбая, жившие также в Саратовской области, куда вновь переехала семья Курметовых в конце 50-х годов прошлого века, все чаще говорили о возвращении на историческую родину – Казахстан. И в 1968 году на семейном совете братья решились на переезд.

В селе Чесноково (отделение колхоза имени ХХII партсъезда) Зеленовского района Уральской области переселенцев приняли радушно. Им выдали ордера на новые дома, обеспечили работой, дети пошли в школу. В 1973 году Нуржамал подарила мужу еще одного сына – Айболсына. Ди­сенбай долгие годы работал чабаном, Нуржамал – на ферме и в саду (здесь были два огромных сада, которые славились на всю округу сладкими и сочными яблоками).

Вся жизнь проходила в заботах и трудах. Дети с детства были приучены к труду: огород, личное подворье в большей степени находилось под их вниманием. Сегодня они благодарят родителей за то, что вырастили их трудолюбивыми и честными.

В Чесноково Курметовы прожили 20 лет, здесь они обрели новых друзей, поженили сыновей и выдали замуж дочерей, появились внуки. Но нас­тупили тяжелые времена, и самой главной трудностью для многодетной семьи стало закрытие школы. Трудно стало добираться до районного и областного центров. В этих условиях семья принимает решение переехать в соседнее село Зеленое, где имеются средняя школа, автотранспортное и железнодорожное сообщение. Суп­руги устроились на местный маслозавод, откуда и вышли на пенсию.

Сегодня супруги Курметовы проживают в областном центре. Примечательно, что, где бы они ни жили, везде находили друзей и единомышленников, к ним тянулись люди за помощью, за советом. Новые друзья появились и в городе, и их становится все больше и больше. Сегодня у них 7 внуков и 7 правнуков, которых вместе со своими детьми они считают главным достижением в своей жизни. Обе их дочери выбрали профессию учителя, а сыновья трудятся водителями.

Их дом всегда полон гостей, да и они сами желанные гости у друзей, родных и близких. Этой весной Ди­сенбай-ага отметил 80-летие, такой же юбилей грядет в следующем году у Нуржамал-апай.

– Для нас, детей, родители являются примером во всем, – говорит дочь Канслу. Были на их пути трудности и преграды, но они преодолевали их вместе, деля все на двоих. Сделав выбор один раз и на всю жизнь, они ни разу не пожалели об этом выборе... С уверенностью можно сказать, что наши родители успешно выполнили свою главную жизненную задачу – создать и сохранить семью, пронеся через десятилетия любовь, уважение друг к другу и заботу.

Шестьдесят лет супружеской жизни считаются бриллиантовой свадьбой. А как известно, бриллиант (алмаз) – самый твердый и красивый из драгоценных камней, является символом счастья и прочности семейных уз. С этой датой «молодоженов» в присутствии большого количества родных и близких поздравили и в городском Дворце торжеств.

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