Счастливые адреса

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Хорошая новость
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Ко Дню города в областном центре приурочили не только культурные и спортивные мероприятия, но и открытие новых объектов.

Фото Багдата Есжанова

На левобережье Кызылорды сданы в экс­плуатацию два много­этажных жилых дома. На этот раз новоселье отпраздновали еще 168 кызылординцев, стоявших в очереди на жилье. Напомним, что месяц назад на левом берегу Сырдарьи квартиры получили 90 семей из социально уязвимых категорий.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие аким области Мурат Ергешбаев, депутаты Курултая РК Серик Кожаниязов и Нуркен Бакытбекулы, член Қазақстан Халық Кеңесі Жанар Бимураткызы.

Поздравляя новоселов с двойным радостным событием, глава региона рассказал о реализации важных проектов.

– Как подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, доступное жилье – это не мечта, а реальность, которую мы обязаны создать для наших граждан. Мы и в дальнейшем будем строить современные дома. Для многих это гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне, – сказал Мурат Ергешбаев. – Повышение благосостояния жителей региона обеспечивается за счет возведения комфортного жилья, социальных объектов и реализации крупных инвестиционных проектов, укрепляющих экономику области.

Сегодня в новых микрорайонах на левобережье Сырдарьи проживают свыше 25 тыс. человек. Здесь возведено 136 многоэтажных жилых домов, 20 социальных и 13 крупных бизнес-объектов, продолжается строительство 48 зданий различного назначения. Для развития дорожно-транспортной инфраструктуры две недели назад началось строи­тельство нового четырехполосного автомобильного моста через Сырдарью.

Всего за последние четыре года при поддерж­ке Президента и Правительства жителям облас­ти было предоставлено около восьми тысяч квартир. До конца текущего года в регионе планируют ввести в эксплуатацию еще 1 950 квартир.

#жилье #Кызылорда #День города #хорошая новость

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