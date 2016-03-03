​Счастливый билет Мэлса

Собственно говоря, даже став старше, Мэлс не предполагал, что в поселке Коянкус может появиться такое современное инновационное производство, как Алматинский вентиляторный завод. Он говорит, что такое стало возможным благодаря инициативе бизнеса и поддержке предпринимателей государством. Поэтому долго не выбирал и сразу попросился на завод простым рабочим в 2008 году.

На немногословного, но исполнительного парня сразу обратили внимание. И со временем стали обучать работе на сложном оборудовании. Сегодня мастер легко управляется практически со всеми станками, что есть на предприятии. В том числе такими сложными, как листогиб, гильотина или прецинзионный лазер.

– Мне, конечно, хотелось освоить оборудование, которое у нас было установлено, – говорит Мэлс. – И я постепенно всему учился. Но самые важные события на заводе стали происходить, когда АВЗ стал участником государственных программ. Наш завод вошел в программы фонда «Даму» и приобрел новое оборудование. Для того чтобы на нем работать, надо было обучиться. Вот я и прошел обучение в рамках этих программ.

Учеба стала для мастера «счастливым билетом», поскольку до АВЗ Мэлс трудился на небольшом частном предприятии, где работа была сезонной, и там не всегда вовремя платили заработную плату, часто и работы не было.

– На АВЗ ситуация совершенно иная, – продолжает Мэлс. – Поэтому я сказал жене, чтобы она сидела дома и занималась воспитанием наших детей, сына-первоклассника и пятилетней дочери. Потому что я уверен в завтрашнем дне и в том, что смогу обеспечить свою семью.

Теперь Мэлс – старший мастер АВЗ и исполняющий обязанности начальника завода. Его высоко ценит руководство, к нему с огромным уважением относятся работники. Сегодня средний возраст рабочих АВЗ – 25 лет. Среди них много таких же, как он, сельских парней. Они так же, как и он, легко и с удовольствием учатся всему новому. В том числе японскому опыту организации своего рабочего места по знаменитому принципу «кайдзен» и немецкой аккуратности при работе с немецкими двигателями.

– Мэлс – отличный работник, – говорит председатель совета директоров ТОО «Алматинский вентиляторный завод» Марат Баккулов. – Он с душой относится к своей работе и искренне дорожит ею. Если требует производственная необходимость, он готов трудиться и во внеурочное время. Мэлс понимает: если вовремя не выполнить задание, то клиент в следующий раз может и не вернуться к нам с заказом.

В 2013-м завод переехал в новые цеха, построенные в поселке Коянкус Алматинской области. В рамках поддержки предпринимательства государство обеспечило новые корпуса электроснабжением за счет госбюджета. Это стало огромной поддержкой: на сэкономленные средства завод улучшил социальные условия для работников, построив хорошую столовую, раздевалки, душевые, туалеты. Сегодня завод выпускает продукцию, востребованную потребителем. И осваивает соседние рынки, например, российский, где промышленные вентиляторы АВЗ пользуются спросом.

– Горд тем, что продукция нашего завода известна не только в Казахстане, но и за рубежом, – рассказывает мастер. – Хотя предприятие наше молодое. Мы говорим «спасибо» государству, потому что при его поддержке завод смог встать на ноги. К примеру, по «Дорожной карте бизнеса» через фонд «Даму» нашему заводу предоставляли лизинг. На эти средства была закуплена мощная высокотехнологичная установка, благодаря которой теперь мы изготавливаем за смену до двенадцати канальных вентиляторов. Хотя до этого производительность этого вида товара составляла одну штуку в день.

– Компания работает в унисон с государственной политикой и решает те задачи, которые Президент страны ставит перед предпринимателями, – подчеркивает М. Баккулов. – В том числе по выпуску экспортоориентированной продукции.