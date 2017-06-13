Счастливый номерок

В воскресенье сос­тоялся очередной, седьмой по счету, массовый велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы». Всего же в нынешнем сезоне таких заездов по проспектам и улицам крупнейшего города страны будет 21.

Велопрогулка собрала около 500 любителей активного отдыха. Участники проехали 9 км по традиционному уже маршруту – от пр. Аль-Фараби до Парка Первого Президента РК. На финише ра­зыгрывалось множество ценных призов, главным из которых был велосипед. Счастливым обладателем главной награды стал Данил Ткаченко, который занимается велоспортом всего около года. Но, несмотря на это, он надеялся, что на финише ему улыбнется удача, и, наконец, дождался: в лотерее именно его номер оказался счастливым.

Треть велосезона у алматинцев позади. Но впереди – самое интересное…

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