​Счастливый общий дом

Этого события, по словам представителей этнокультурных объединений области, ждали много лет. Здание под него было уже готово: в нем раньше располагался Каспийский государственный университет.

Дом дружбы объединил в регионе 20 ЭКО. Теперь все они смогут работать вместе. В здании есть все необходимое: для каждого этнокультурного объединения выделили отдельный кабинет, оснащенный оргтехникой, есть в Доме дружбы конференц-зал, актовый зал, гримерка, костюмерная.

– Для сотрудников КГУ «Қоғамдық келісім» также предус­мотрены кабинеты, они будут координировать действия ЭКО. Уверена, что в связи с открытием этого дома деятельность ассамблеи станет еще более интересной, плодотворной и эффективной, – сказала руководитель секретариата ассамблеи Мангистауской области Гульжан Исмурзина.

Председатель Актауского филиала РОО «Ассоциация корейцев Казахстана» Раиса Маденова рассказывает, что в Доме дружбы их кабинет будет соседствовать с еврейским и украинским ЭКО.

– Мы друг с другом делимся всем, как добрые соседи, потому что все мы живем под одним шаныраком. Мы – одна страна, один народ. В Казахстане в согласии живут представители более 130 народностей и национальностей. И это заслуга нашего мудрого Президента ­Нурсултана Назарбаева, и мы говорим ему: «Спасибо!» – отметила она.

В огромном холле здания на первом этаже молодежное крыло этнокультурных объединений области организовало новогоднюю елку для самых маленьких. Десятки детей в различных национальных костюмах водили хороводы вокруг елки, а потом на разных языках приветствовали Деда Мороза. А на втором этаже Дома дружбы взрослые представили выставку национальных блюд. Желающие пробовали казахские баурсаки, грузинские хинкали, корейские кукси, армянский торт «Микадо» и многие другие угощения.

На открытии перед собравшимися выступил аким Мангистауской области Алик Айдарбаев. Он отметил, что такое историческое событие, как открытие Дома дружбы, происходит в год 20-летия АНК.

– Думаю, что с появлением у мангистауской ассамблеи своего Дома дружбы будет активизирована работа по укреплению добрых связей между различными этносами. Ассамблея народа Казахстана – это уникальный институт, такого больше нет в мире. Двадцать лет назад наш Президент выдвинул такую инициативу. АНК стала мощной опорой народа Казахстана, – сказал аким региона.

Председатель украинского этнокультурного центра им. Т. Шевченко Татьяна Лесниченко отметила, что Дом дружбы – это отличный подарок всем жителям Актау.

– Идея Президента – строительство домов дружбы – приносит положительные результаты. Нурсултан Назарбаев отметил, что ассамблея стала своеобразным золотым мос­том между государством и народом. У каждого есть своя цель или мечта. И когда она осуществляется, то человек становится самым счастливым. И мы рады, что сбылись наши мечты о Доме дружбы.

Впереди у этнокультурных объе­динений области – много новых проектов и идей, которые они будут воплощать вместе в новом общем доме.