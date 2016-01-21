​Счет – на миллиарды

По состоянию на середину января акиматами городов и районов принято 1 003 заявления на легализацию 2 093 объектов недвижимого имущества ориентировочной стоимостью 4,19 млрд тенге. В том числе жилых – 577 объектов на сумму 1,38 млрд тенге, нежилых – 1 516 на сумму 2,81 млрд тенге. В целом по области легализован 1 731 объект на сумму 3,45 млрд тенге.

По данным депар­тамента юстиции по Павлодарской области, на регистрацию прав на недвижимое имущество поступило 1 212 заявлений. На этом основании ее прошли 1 195 объектов. По информации руководителя областного управления финансов Олжаса Шарапиденова, прогнозируется, что к концу срока акции в регионе будет легализовано 2 527 объектов недвижимости.