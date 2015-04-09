Счет на миллионы

Составить объективную картину эффективности использования отраслью государственной поддержки позволила рабочая поездка акима области Ерика Султанова по ряду птицеводческих предприятий. Так, существенно нарастила мощность фирма «Алекри», директор которой Александр Прядко перечислил: на полученные в прошлом году субсидии в размере 274 млн. тенге произведена реконструкция промышленного корпуса и забойного цеха, введены в эксплуатацию склад на 2 млн. яиц, клеточное оборудование для промышленной птицы и молодняка, установлена яйцесортировальная машина. Добавим, фирма «Алекри» давно и прочно занимает свою рыночную нишу, но для рядового потребителя не менее важно и то обстоятельство, что руководство компании, действуя рука об руку с исполнительной властью, проводит политику разумного сдерживания цен. О конкурентоспособности североказахстанских птицеводов можно судить, увидев кормоцех с компьютерным управлением в ТОО «Атай СК». Уникальность его в том, что здесь в соответствии с технологическими тонкостями специалисты создают несколько рецептов комбикормов для выращиваемой птицы. А на выходе – более 75 млн. штук яиц в год. Пять лет назад на местном рынке появилась продукция ТОО «Адель кус». За это время начинавшее с малого предприятие благодаря участию в государственных программах расширилось до пяти производственных корпусов, модернизировало оборудование. И, выдав в прошлом году 40 млн. штук яиц, успокаиваться на достигнутом не собирается: в планах – увеличение объема продукции до 50 млн. Возрожденная в 2008 году Петропавловская бройлерная птицефабрика с избытком закрывает потребность региона в первосортном мясе. Часть отменного качества и экологически чистой продукции реализуется в Астане, Караганде, Кокшетау. Как рассказал исполнительный директор предприятия Рамазан Малгаждаров, субсидии позволяют увеличивать поголовье птицы и модернизировать производство. В совокупности же североказахстанские птицеводы ежегодно производят 1 500 тонн мяса и более 380 млн. штук яиц, на деле подтверждая свой профессионализм и умение рачительно распоряжаться денежными средствами.