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​Счет в нашу пользу

Михаил Максимов

Национальный банк Казах­стана сообщил, что, по предварительной оценке, текущий счет платежного баланса страны по итогам 2018 года сложился с профицитом и составил 0,9 млрд долларов.

Положительное сальдо текущего счета в республике сформировалось впервые с 2014 года, когда профицит составил 6,1 млрд долларов. В 2015, 2016 и 2017 годах этот важнейший макроэкономический показатель, демонстрирующий разницу между поступлениями денежных средств в страну и их оттоком, оказывался в отрицательной зоне – в размере 5,1 млрд, 8,9 млрд и 5,4 млрд долларов соответственно.

Регулятор также пояснил, что улучшение показателей текущего счета произошло благодаря значительному росту положительного торгового баланса, показывающего разницу между экспортом и импортом, который составил 27,4 млрд долларов, увеличившись на 57,9%.

В результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть экспорт товаров увеличился на 25,2% и составил 61,9 млрд долларов. Экспорт нефти и газового конденсата, на которые приходится 62,2% от общего экспорта, вырос на 42,2%. В свою очередь импорт товаров возрос лишь на 7,5% – до 34,5 млрд долларов.

Улучшение платежного баланса сдерживали доходы к выплате прямым иностранным инвесторам, которые увеличились на 27,3% – до 20,9 млрд долларов. Однако часть доходов нерезидентов была реинвестирована в капитал казахстанских предприятий. В результате этого приток ПИИ за минувший год вырос на 9,8% и составил 4,1 млрд долларов.

Рост активов Национального фонда РК, а также погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям (5,8 млрд долларов). Вместе с тем новый выпуск еврооблигаций Министерства финансов РК в IV квартале 2018 года частично компенсировал снижение обязательств резидентов.

Резервные активы, которые в платежном балансе рассмат­риваются без учета средств Национального фонда РК, по сос­тоянию на 1 января 2019 года оценивались в 30,9 млрд долларов, что покрывает потребности финансирования казахстанского импорта товаров и услуг за 8,1 месяца.

Переход сальдо текущего счета платежного баланса в область положительных значений демонстрирует укрепление макроэкономической стабильности экономики страны, повышение ее запаса прочности, а также посылает сигнал о наличии предпосылок к возможному укреплению национальной валюты.

«Режим плавающего обменного курса позволил тенге среагировать на изменения внешних факторов. В результате незначительное ослабление реального обменного курса в 2018 году (2,1% г/г) поддержало ценовую конкурентоспособность казахстанских товаропроизводителей. В целом положительный текущий счет предполагает, что номинальный курс тенге имеет потенциал к укреплению», – отмечается в сообщении Национального банка.

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