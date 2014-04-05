Спорт
Счет в серии – 2:0

После неудачи «Барыса» в розыгрыше Кубка Гагарина все внимание отечественных поклонников хоккея с шайбой переключилось на карагандинскую «Сарыарку». Наш клуб имеет реальные шансы завоевать один из самых важных трофеев на хоккейном пространстве Европы и Азии.

В полуфинале «беркутам» противостоит двукратный обладатель Кубка – нефтекамский «Торос», с которым казахстанцы встречались в финале прошлого года.

В первом матче полуфинальной серии плей-офф ВХЛ клуб из Башкортостана в жесткой и бескомпромиссной игре уступил карагандинцам со счетом 1:4. Хозяева льда предприняли ряд острых атак, но ситуацию полностью контролировали именно наши хоккеисты. До 44-й минуты они вели со счетом 4:0 и лишь под занавес встречи пропустили одну шайбу. 

Более сложной оказалась вторая игра, которая закончилась со счетом 3:2 в нашу пользу. Российские «глыбы» 

серь­езно настроились на реванш. Они шли в атаку – и в первой двадцатиминутке имели большинство в течение фактически 10 минут, но не смогли воспользоваться преимуществом.

Все пять шайб были заброшены во втором периоде. В составе победителей дубль оформил Константин Макаров, еще одну шайбу забросил Олег Ломако. Таким образом, «Сарыарка» выиграла у «Тороса» оба выездных матча и ведет в серии 2:0. Следующие две игры пройдут в Караганде 6 и 7 апреля.

Аскар СУЛТАН 

фото с сайта ВХЛ

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