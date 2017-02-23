Счетчики воды на 19 млн тенге похитили из многоэтажек Астаны

Происшествия
В Астане из жилых комплексов были похищены радиомодули счетчиков водоснабжения на сумму 19 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД столицы.
Полицейским удалось задержать злоумышленников, которые признались в содеянном.
"22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение ряда краж радиомодулей счетчиков водоснабжения из жилых комплексов по улице Мәңгілік Ел задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Алматинской, Акмолинской областей. Подозреваемые похитили более 400 штук счетчиков на общую сумму около 19 млн тенге. Чтобы не привлекать внимание жильцов, задержанные приобрели спецодежду", – рассказали в полиции.
Выяснилось, что один из подозреваемых ранее занимался установкой электрического оборудования, поэтому демонтировать счетчики для него не составило труда.
В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города. Уголовное дело квалифицировано по статье "кража". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны.
Полицейским удалось задержать злоумышленников, которые признались в содеянном.
"22 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за совершение ряда краж радиомодулей счетчиков водоснабжения из жилых комплексов по улице Мәңгілік Ел задержаны трое подозреваемых. Ими оказались жители Алматинской, Акмолинской областей. Подозреваемые похитили более 400 штук счетчиков на общую сумму около 19 млн тенге. Чтобы не привлекать внимание жильцов, задержанные приобрели спецодежду", – рассказали в полиции.
Выяснилось, что один из подозреваемых ранее занимался установкой электрического оборудования, поэтому демонтировать счетчики для него не составило труда.
В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к другим ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории города. Уголовное дело квалифицировано по статье "кража". Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны.