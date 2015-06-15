Счетный комитет может провести проверку в "Астана ЭКСПО-2017"
Шынар Оспанова
Проверить национальную компанию "Астана ЭКСПО-2017" может Счетный комитет Казахстана. Об этом в кулуарах Сената Парламента РК сообщил председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Я могу давать какую-либо информацию только по итогам наших контрольных мероприятий. Мы ЭКСПО пока не проверяли. Поэтому пока что-либо сказать я не могу. Счетный комитет – это орган, который проводит плановые проверки, план на этот год у нас уже сверстан, в нем ЭКСПО нет. Но если нам дадут соответсвующее поручение Администрация Президента или Глава государства, разумеется, мы для реализации этого поручения будем работать", – сообщил глава Счетного комитета.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что решением районного суда № 2 Алматинского района Астаны экс-председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Талгат Ермегияев помещен под домашний арест.
Кроме того, в Астане был задержан, а затем помещен под домашний арест бывший директор департамента строительства "Астана Экспо-2017" Кажымурат Усенов, позже распоряжением Президента Казахстана был освобожден от должности председателя правления национальной компании Талгат Ермегияев.
Кроме того, в компании "Астана Экспо-2017" началась масштабная проверка по использованию бюджетных средств, а также привлеченных на стройку денег инвесторов, включая соблюдение процедур организации тендеров, наличие лицензий на проведении тех или иных работ, соответствие технической спецификации, наличие квалифицированных кадров, себестоимость применяемых материалов и оплата услуг.