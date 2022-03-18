Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства сообщил, что Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуют в Высшую аудиторскую палату, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В соответствии с поручением Главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль.

В целях упрощения закупок предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3000-кратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках», - сказал глава Минфина.

Акцент в упрощении закупок будет сделан, по его словам, на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создание рабочих мест, участие населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров.