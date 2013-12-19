Считаем хорошо!

По словам директора Национального центра образовательной статистики и оценки Алмагуль Култумановой, представители Организации экономического сотрудничества и развития особо подчеркнули улучшение позиций Казахстана в направлении математики и естествознания. PISA проводится каждые три года с 2000 года. Участие в нем необходимо для получения независимой оценки качества школьного образования и для совершенствования национальной системы оценки качества образования.

Как отметил президент АО «Информационно-аналитический центр» Серик Ирсалиев, это исследование направлено на оценку умения применения полученных знаний в практической ситуации, потому успеваемость учеников не влияла на выбор участников. Казахстан участвует в исследовании PISA во второй раз на основании соглашения между МОН РК и Организацией экономического сотрудничества и развития.

Азамат СЫЗДЫКБАЕВ